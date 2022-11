Schulen zeigen großes Engagement in der Berufsorientierung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr hat die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) das BoriS-Berufswahl-SIEGEL Baden-Württemberg an drei Bildungseinrichtungen in der Region verliehen. Die so ausgezeichneten Schulen leisten eine hervorragende Arbeit im Bereich der Berufsorientierung ihrer Schülerinnen und Schüler.

Aus den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen konnten drei Schulen mit ihrem Engagement im Bereich Berufs- und Studienorientierung überzeugen und das diesjährige Zertifizierungsverfahren erfolgreich durchlaufen. Die hohe Einsatzbereitschaft und die ideenreiche Entwicklung neuer Wege in der Berufsorientierung wurden mit der feierlichen Vergabe des BoriS-Berufswahl-SIEGELs in der IHK Bodensee-Oberschwaben in Weingarten belohnt. „Damit werden die vielzähligen Berufsorientierungsaktivitäten an den Schulen aus Sicht der Wirtschaft beleuchtet und weiterentwickelt“, freute sich Markus Brunnbauer, Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Ausbildung.

Brunnbauer unterstrich in der Vergabefeier die Aspekte und die Herausforderung des BoriS-Siegels: „ Wir bezeugen mit dem BoriS-Berufswahl-SIEGEL das außerordentliche Engagement der Schulen, welches weit über die Standards der Bildungspläne hinausgeht, und das Zutrauen, dass sie dieses hohe Niveau auch in Zukunft halten werden.“

Dass Herausforderungen motivierend sein können, zeigte die Siegelvergabe an die Döchtbühlschule in Bad Waldsee. Diese erhielt das Siegel im Zuge einer Rezertifizierung mittlerweile zum vierten Mal. Hervorgehoben von der Jury wurde die hohe Gewichtung der Berufsorientierung, welche sich durch eine starke Vernetzung zwischen Schule und Unternehmen ausweist. Als Basis dienen die Bildungspartnerschaften, welche sich auch in der Berufsorientierungswoche der Döchtbühlschule positiv auswirken.

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) St. Christina in Ravensburg und aus dem Landkreis Sigmaringen der Walter Knoll Schulverbund aus Bad Saulgau wurde zum dritten Mal mit der Siegel-Vergabe geehrt.

Alle drei Schulen blicken im Bereich der Berufs- und Studienorientierung über den Tellerrand hinaus. Diese Weitsicht wurde ausgezeichnet.