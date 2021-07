Schule damals und heute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Realschule Bad Waldsee feiert in diesem Schuljahr ihr 50-jähriges Bestehen. Nun ist es ja leider hinlänglich bekannt, dass Corona der Realschule einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht hat und das Jubiläum dieses Jahr nur in kleinem Rahmen gefeiert werden kann. Trotzdem sollen Sie hier ein paar kleine Highlights der Recherche lesen können, die dann in der Schulchronik veröffentlicht werden, die nun zu den neuen Jubiläumsfeierlichkeiten 2025 erscheinen wird. Dann nämlich wird das 100-jährige gefeiert. Natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern – 55 Jahre Realschule und 45 Jahre Realschulgebäude auf dem Döchtbühl. Dazu werden in der nächsten Zeit 3 Artikel erscheinen, die die Schulzeit vor 50 Jahren bis heute näher beleuchten werden.

Auch im Jahr 2020/2021 erhalten Eltern auf www.scoyo.de goldene Lerntipps, die hier genannt werden sollen:

1.) Ein gutes Lernklima schaffen- gesundes Frühstück, ausreichend Schlaf und Bewegung, aufgeräumte Lernumgebung wirken Wunder.

2.) Die richtigen Anreize finden – erreichbare Ziele formulieren.

3.) Versuchen Sie, die Schule nicht zum Hauptthema der Familie zu machen – Zuhause sollte ein sicherer Hafen sein, in dem sich Kinder entspannen und erholen können.

4.) Einmal, zweimal durchatmen – mindestens; Pausen zwischen dem Lernen sind enorm wichtig und machen den Kopf frei.

5.) Selbstbestimmtheit fördern – beziehen Sie das Kind in Entscheidungen mit ein, das motiviert.

6.) Anregungen zum Lernen geben – werden Sie nicht zum Ersatzlehrer, geben Sie Anregungen und Lösungsansätze.

7.) Schulinhalte beiläufig in den Alltag einbringen – Rechnen beim Backen, geschichtliche Ereignisse ... Lernen kann man überall.

8.) „Du schaffst das“ – Rücken stärken – Verdeutlichen Sie die Stärken, schaffen Sie Erfolgserlebnisse, auch außerhalb der Schule.

9.) Richtig loben – loben Sie für Dinge, die das Kind direkt beeinflussen kann – unabhängig vom Ergebnis.

10.) Lernen mit Plan – Lernpläne strukturieren und bringen Licht in so manches scheinbar undurchdringliche Thema.