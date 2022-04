Schützen der VSG Bad Waldsee II sind Kreismeister

Die zweite Mannschaft der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee hat die Saison mit sehr erfolgreichen Wettkämpfen abgeschlossen und sich den Meistertitel mit dem Luftgewehr im Schützenkreis Ravensburg geholt. Coronabedingt waren in dieser Saison laut Mitteilung nur etwa die Hälfte der sonst teilnehmenden Mannschaften am Start. Ob die VSG nun in die Bezirksliga aufsteigen darf, steht laut den Bad Waldseern noch nicht abschließend fest – noch sind nicht alle Ligen beendet.

Die Mannschaft der VSG Bad Waldsee II holte sich mit 9017 Ringen den ersten Platz, dicht gefolgt von der ersten Mannschaft des KKSC Steinach mit 8999 Ringen. Den dritten Platz bei der Kreismeisterschaft belegte die SGi Wolpertswende (8701 Ringe) mit einem bereits beträchtlichen Abstand.

Bereits beim ersten Wettkampf setzte sich die VSG mit 1511 Ringen auf Platz eins fest und sollte diese Platzierung in den folgenden Wettkämpfen nicht mehr abgeben. Die Mannschaft vom KKSC Steinach belegte zum Start mit 1491 Ringen Platz zwei und blieb ständig auf Schlagdistanz zu den Bad Waldseern. Letztendlich änderte sich jedoch an der Reihenfolge über die ganze Saison nichts mehr.

In der Einzelwertung belegte Selina Birk vom KKSC Steinach Platz eins mit einem Durchschnittsergebnis von 382,5 Ringen. Die erfolgreichsten Schützinnen und Schützen der VSG waren: Sarah Geng (Dritte, 380,2), Saskia Harr (Vierte, 379,5), Jessica Bohner (Sechste, 374,8) und Sabine Dietenberger (Zehnte, 368,3).