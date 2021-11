Schülerlotsen auf dem Döchtbühl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Ende Oktober sind die Siebtklässler der Döchtbühlschule wieder als Schülerlotsen im Einsatz. Ihre Aufgabe ist es, in der dunklen Jahreszeit den Grundschülern vor allem am Zebrastreifen der Richard-Wagner Straße Richtung Döchtbühlschule einen sicheren Schulweg zu garantieren. Jeden Morgen wird ein Zweierteam dort für die jungen Kinder mit Kelle und Leuchtweste bereit stehen und ihnen über die Straße helfen. In der vorherigen Theorie- und Praxisschulung durch Karlheinz Koß und Nicole Zweifel von der Polizei aus Ravensburg ging es nicht nur um Verkehrszeichen und Verkehrsregeln, den Anhalte- und Bremsweg eines Autofahrers und dessen Reaktionszeit. Für die Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, dass sie hier echte Verantwortung übernehmen und ihre Zuverlässigkeit zeigen können. Nach den Ferien werden sie an jedem Schulmorgen bis zu den Weihnachtsferien vor Ort sein.