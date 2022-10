Schüler der Realschule erhalten Spieleboxen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Spenden des Elternbeirats und der Bildungsstiftung ermöglichten die Anschaffung einiger Bälle und Spiele für die große Pause für die SchülerInnen der Klassen 8 bis 10 der Realschule. Nachdem die Klassenstufen 5 bis 7 bereits letztes Jahr mit Spieleboxen für die freie Zeit in den Pausen versorgt wurden, hatten auch die älteren SchülerInnen vermehrt Wünsche geäußert. Nun konnten diese glücklicherweise erfüllt werden. So erhielten die Kinder und Jugendlichen am Mittwoch, 26. Oktober, die Bälle und Spiele von Anton Sproll (Bildungsstiftung) und Volha Kauffmann (Elternbeiratsvorsitzende der Realschule) und freuten sich sehr darüber.

Jetzt sind alle SchülerInnen der Realschule gut versorgt und können mit ihren Klassenkameraden zusammen in den Pausen spielen. Die Realschule dank allen Spendern.