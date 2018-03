Schreinermeister aus Bad Waldsee ist bei Regio TV zu sehen

Schreinermeister Michael Bucher von der Schreinerei Wirth-Bucher in Bad Waldsee ist am Montag, 26. Februar, 20.30 Uhr, auf Regio TV zu sehen. In der Sendung „Bauen & Wohnen“ spricht er über die Vorteile des Baustoffs Mineralwerkstoff bei der Sanierung von Bädern.

Die Fliese im Badezimmer bekommt Konkurrenz – und zwar vom Mineralwerkstoff. Wie Regio TV in einer Pressemitteilung schreibt, setzt sich der Baustoff aus Acryl, Aluminiumhydroxid und Farbpigmenten zusammen und wird ähnlich wie Holz verarbeitet. Deshalb werde er auch von Schreinern angeboten. Das Besondere: Mineralwerkstoff werde fugenlos eingebaut und verhindere so Schimmelbildung in den Nassbereichen wie Dusche oder Waschbecken. „Der große Vorteil ist, dass man sehr schnell ein Bad sanieren kann“, wird Schreinermeister Michael Bucher zitiert. „Alte Fliesen können bestehen bleiben, der Mineralwerkstoff wird einfach darüber angebracht.“ Das Material sei zudem sehr robust und pflegeleicht.

Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe des Magazins „Bauen & Wohnen“ sind: Mut zur Farbe – die Küchen werden wieder bunter, Bauen mit Lehm – wie der alte Baustoff das Wohnklima verbessert und „Ist Wohnen heute noch bezahlbar?“ – Der Geschäftsführer der GSW Sigmaringen Roy Lilienthal im Gespräch mit Tobias Baunach.