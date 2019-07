Schreinerabsolventen zeigen Gesellenstücke

31 Absolventen der Schreinerinnung Ravensburg zeigen am Samstag, 13. Juli, von 11 bis 16 Uhr in den barocken Räumen des Klosterhofs in der Haisterkircher Dorfmitte ihre Gesellenstücke. Diese erfuhren ihre schulische Ausbildung an der Gewerbeschule Ravensburg beziehungsweise über das Berufsbildungswerk Adolf Aich, das sich um die Bewirtung kümmert. Der Erlös kommt wieder einem guten Zweck zugute. Besucherbekommen Infos über Ausbildungswege im Schreiner- und Tischlerhandwerk. Weitere Abschlussarbeiten sind zudem von 10 bis 16 Uhr im Beruflichen Schulzentrum Wangen, Jahnstraße 6, ausgestellt. Der Eintritt ist jeweils kostenlos.