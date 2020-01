Schreiben, Nähen und eine Kunstfahrt

Die Volkshochschule startet mit ihrem neuen Programm ins Jahr 2020. In folgenden Kursen sind laut Mitteilung noch Plätze frei:

„Schreibwerkstatt – Workshop zum kreativen Schreiben“, Samstag, 25. Januar, 10.30 bis 16.45 Uhr (Kurs-Nr. 192-21001, VHS, Raum 1, Leitung: Anja Kislich). Mit Anmeldung; (TN: 7 bis 10) 35 Euro.

Erfahrungen austauschen und Inspirationen für die eigenen Texte sammeln – das sind Ziele, die in dieser Schreibwerkstatt angesteuert werden sollen. Durch kreative Schreibübungen finden die Teilnehmer auch ohne Vorerfahrungen im Schreiben ihren Weg zu den eigenen inneren Schatzkammern. Die Kursleiterin ist Autorin, Illustratorin, Literarische Agentin und eine langjährige und erfahrene Dozentin für Schreibwerkstätten. Text- und Bildmaterial kann schon vorab bei der Dozentin eingereicht werden.

„Anthonis van Dyck – Kunstfahrt in die alte Pinakothek München“, Mittwoch, 29. Januar, 8.43 bis 19.50 Uhr (Kurs-Nr. 201-10115, Leitung: Beate Scheffold), Treffpunkt: Bahnhof Bad Waldsee, mit Anmeldung; (TN: 15 - 24) 54 Euro, letzter Anmeldetag 16. Januar.

Anthonis van Dyck wurde in ganz Europa gefeiert für seine Porträts von Fürsten, Feldherren, Künstlern und Schönheiten seiner Zeit. Sie alle wurden von ihm unvergleichlich lebendig und zugleich repräsentativ ins Bild gebannt. Doch der Weg zum Ruhm war kein einfacher: Seine künstlerischen Anfänge standen im Zeichen des berühmten Peter Paul Rubens, dem gleichermaßen bewunderten wie fast übermächtigen Vorbild. Die Ausstellung präsentiert die Ergebnisse eines mehrjährigen Forschungsprojektes, das sich unter anderem Fragen der Bildgenese und der Werkstattpraxis widmete. Der eigene Bestand wird durch internationale Leihgaben ergänzt, die, wie Zeichnungen und Ölskizzen, den Nachvollzug des Werkprozesses ermöglichen. Nach der eineinhalbstündigen Führung, können die Teilnehmer die restliche freie Zeit für einen individuellen Aufenthalt in München nutzen.

„Ökumene in Oberschwaben – Wo kämen wir hin? – Für eine Kirche, die Umkehr nicht nur predigt sondern selber lebt“ (Kurs-Nr. 201-10800, Leitung: Ludger Möllers), Haus am Stadtsee, Donnerstag, 30. Januar, 19.30 bis 21.30 Uhr, Eintritt frei, Veranstalter: Evangelische und Katholische Kirchengemeinde Bad Waldsee, Evangelisches Bildungswerk Oberschwaben, Katholische Erwachsenenbildung Allgäu-Oberschwaben, Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee, Volkshochschule Bad Waldsee, Fachbereich Wirtschafts- und Kulturraum Stadt Bad Waldsee (TN: 20 bis 150), kostenlos.

Zum Inhalt: Wir alle sind schon in Sackgassen gelandet. Niemandem würde es einfallen, in einer solchen Situation einfach stehen zu bleiben und zu warten, bis die Umgebung sich verändert. Oder doch? Verspielte Glaubwürdigkeit, drastischer Mitgliederschwund, leere Kirchen, Resignation, wohin man blickt. Die Kirche steckt fest. Was aber muss passieren, damit Kirche Zukunft hat? Der langjährige Abt P. Martin Werlen OSB vom Kloster Einsiedeln kommt zum Kern der Sache, berührt das Wesentliche: es geht um Umkehr.

„Nähkurs für Anfänger“ (Kurs-Nr. 201-20406A, Leitung: Margarita Kremp), VHS Raum 4 (Eingang Archiv), freitags, ab 7. Februar, 8.45 bis 11.45 Uhr, dreimal, (TN: 5 bis 6) 69 Euro.

Zum Inhalt: Haben Sie Lust etwas Neues zu nähen oder auch Kleidungsstücke abzuändern? Und alles ohne Vorkenntnisse? Dann sind Sie in diesem Nähkurs genau richtig! Hier lernen wir die Funktionen der Nähmaschine kennen, den Zuschnitt der Stoffe und die einzelnen Nähvorgänge. Das Ergebnis ist ein Unikat, ein Rock, eine Tasche oder ein neues abgeändertes Kleidungsstück. Bitte mitbringen: eine Nähmaschine, Schere, Stecknadeln, Schnittmuster und Stoff. Falls keine Nähmaschine vorhanden ist, dann bitte bei der VHS melden. Sie kann ausgeliehen werden.

„GFS erstellen? Ein Kinderspiel!“ (Kurs-Nr. 201-50009, Leitung: Ramona Maier-Roth), VHS Raum 1 (im 1. OG), Samstag, 8. Februar, 14 bis 16.15 Uhr, (TN: 7 - 15) 24 Euro.

Zum Inhalt: Mit MS-Word kann man eine GFS sehr übersichtlich und ansprechend gestalten. Bloß wie? Die Teilnehmer lernen Formatvorlagen, Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis kennen und probieren direkt am PC alles aus, was du über das Erstellen einer GFS wissen musst. Inklusive Skript. Bitte Laptop mitbringen, falls vorhanden.

„Schreinerkurs für Frauen“ (Kurs-Nr. 192-20604, Leitung: Lisa Vandea), Pfaffenstüble, Klosterhof 3, Freitag, 24. Januar, 15.30 bis 22 Uhr, mit Anmeldung; (TN: 8 bis 10) 58 Euro, keine Grundkenntnisse erforderlich.

Zum Inhalt: Aus Massivholz wird mit Hilfe einfacher Elektrowerkzeuge ein praktisches Klapptischchen gefertigt, das überall Verwendung finden kann. Der Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse für den Umgang mit Stichsäge, Bohrmaschine und Akkuschrauber, typische Arbeitsgänge wie exaktes Zuschneiden, Dübeln und Verschrauben und fachgerechtes Schleifen und Tipps zur Oberflächenbehandlung. Alle Arbeitsschritte werden ausführlich erklärt. Materialkosten von 22 Euro werden direkt im Unterricht abgerechnet.