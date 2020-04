Schrebergartenbesuch, Sport oder Umzüge: Diese Anfragen erreichen die „Corona-Hotline“ der Stadt Bad Waldsee

Die Stadt Bad Waldsee hat eine „Corona-Hotline“ eingerichtet, um dem Informationsbedarf der Bürgerschaft während der Pandemie nachzukommen und Anfragen direkt beantworten zu können.

Das Spektrum der Anfragen reicht von medizinischen Nachfragen zum Virus über staatliche Hilfestellungen für Unternehmen bis hin zum richtigen Verhalten im Alltag während der Krise. Die „Schwäbische Zeitung“ präsentiert eine kleine Auswahl Fragen und Antworten aus dieser Hotline, die für alle Bürger von Interesse sein dürften in dieser schwierigen Zeit der Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote.

Bürgerfrage: Darf ich älteren Menschen bei ihren Besorgungen helfen?

Antwort Stadt: Besorgungsgänge für andere, insbesondere Ältere und Hilfsbedürftige, sind erlaubt. „Vermeiden Sie aber, soweit möglich, den direkten Kontakt mit anderen Personen und bedenken Sie, dass gerade Ältere besonders gefährdet sind“, so das Team der Hotline dazu.

Sind Umzüge derzeit erlaubt und dürfen Freunde und Familienangehörige dabei helfen?

Wohnungswechsel und Umzüge sind weiterhin gestattet. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur zu zweit oder im Kreis der Familienmitglieder des eigenen Hausstandes zulässig sind. „Vermeiden Sie bitte in jedem Fall, dass zu viele Menschen zusammenkommen“, lautet der Appell des kommunalen „Corona-Teams“. Die Arbeit von Umzugsunternehmen ist von diesen Regelungen nicht betroffen und kann „ganz normal“ weitergeführt werden.

Darf man während der Corona-Krise seinen Partner besuchen?

Ja. Besuche bei Ehegatten, Lebensgefährten und Partnern sind innerhalb Deutschlands selbstverständlich erlaubt.

Ist das Abhalten einer Geburtstagsfeier in der eigenen Wohnung gestattet?

Gemäß der Leitlinien zur „Beschränkung sozialer Kontakte“ aus der Besprechung der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten von 22. März gelten in diesem Punkt folgende Regelungen: „Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen und privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen werden von den Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und bei Zuwiderhandlungen sanktioniert“, teilt die Corona-Hotline dazu mit. Das Team der Stadt Bad Waldsee macht in ihrer Antwort nochmals darauf aufmerksam, dass die Bürger ihre Kontakte zu anderen Menschen außerhalb des eigenen Hausstands auf ein „absolut nötiges Minimum“ reduzieren müssen, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.

Darf ich in meinen Schrebergarten abseits der Wohnung gehen, um an die frische Luft zu kommen?

Es gilt bislang keine allgemeine Ausgangsperre und deshalb sind Fahrten zum Schrebergarten auch weiterhin erlaubt. „Bitte beachten Sie aber auf der Wegstrecke, dass Aufenthalte im öffentlichen Raum aktuell nur alleine, mit einer weiteren Person oder mit den im Haushalt lebenden Personen oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt sind“, teilt die städtische Hotline dazu mit.

Kann ich zu meinem Hobbyraum oder in meine Hobbywerkstatt fahren?

Auch diese Fahrten sind erlaubt, weil keine Ausgangssperre erteilt wurde in Baden-Württemberg. „Bitte beachten Sie aber auf dem Weg dorthin, dass zu anderen Menschen oder Menschengruppen ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern eingehalten werden muss, wie dies in der Corona-Verordnung des Landes geregelt ist.“

Wie steht’s um Sport und Bewegung im Freien?

Auch das ist weiterhin gestattet. „Zu beachten ist aber, dass Aufenthalte im öffentlichen Raum nur alleine, mit einer weiteren Person oder den im Haushalt lebenden Personen oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt sind.“