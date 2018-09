Schottische Dudelsackmusik und oberschwäbische Blasmusik vereint

Der in Bad Waldsee beheimatete Dudelsackverein Highland Pipes and Drums of Waldsee veranstaltet im Vier-Jahres-Rhythmus ein großes Tattoo, eine Musikparade mit schottischer Dudelsack und oberschwäbischer Blasmusik, so eine Pressemitteilung des Vereins. Nach den großen Erfolgen 2007, 2011 und 2014 veranstalten die Highland Pipes and Drums of Waldsee Jahr ein Konzert in der Stadthalle Bad Waldsee am Samstag, 8. September. Beginn ist um 20, Einlas um 19 Uhr. Anlass dafür ist ein besondere, bereits 23 Jahre andauernde Freundschaft zu deren Partnerband, der Wick R.B.L.S. Pipe Band aus den schottischen Highlands. Gefeiert wird vom 6. bis 10. September. Wie immer wurde für ein Konzert in diesem großen Rahmen ein sehr interessantes Programm zusammengestellt. Neben der Blasmusik der Stadtkapelle Bad Waldsee, die das Programm umrahmt, spielen die Highland Pipes and Drums of Waldsee und Wick R.B.L.S. Pipe Band beliebte und bekannte Musikwerke auf dem Dudelsack, begleitet von deren Trommlersektion. Aber die Highland Pipes and Drums of Waldsee haben auch neue Stücke einstudiert. Gespannt sein darf das Publikum auch auf die Solo-Einlage der Wick R.B.L.S. Pipe Band. Zudem soll es laut Ankündigung noch eine spezielle Darbietung geben, zu der noch nichts vorab verraten werden wird. Foto: Veranstalter

Karten sind bei der Kurverwaltung Bad Waldsee zum Preis von 29 Euro erhältlich, sowie bei der Tourist-Information, Telefon 07524/941342, E-Mail touristinfo@bad-waldsee.de