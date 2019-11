Schon wieder Müll im Wald entsorgt

Der „Wilde Müll“ sorgt wieder einmal für Ärger. Wie die Stadt mitteilt, hat das städtische Forstrevier in letzter Zeit vermehrt illegale Müllablagerungen festgestellt – beispielsweise im Tannenbühl. Die Stadtverwaltung appelliert daher an die Vernunft und bittet dringend darum, zur Entsorgung die dafür vorgesehenen Möglichkeiten zu nutzen. Zudem weist die Verwaltung darauf hin, dass illegale Müllablagerungen ausnahmslos angezeigt und verfolgt werden und dafür hohe Bußgelder vorgesehen sind. Zu den Vorkommnissen auf den Fotos erbittet die Stadtverwaltung Hinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat oder in anderer Weise zur Aufklärung beitragen kann, wird gebeten, sich mit dem Forstrevier Bad Waldsee unter Tel. 07524/ 941389 oder per E-Mail an m.nuber@bad-waldsee.de in Verbindung zu setzen. Auch anonyme Hinweise werden entgegen genommen.