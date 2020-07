Schnuppertraining beim SV Haisterkirch

Die Jugendabteilung des SV Haisterkirch bietet Kindern ab vier Jahren am Samstag, 25. Juli, von 10 bis 12 Uhr ein Fußball-Schnuppertraining an.

Auf dem Sportplatz des SVH können die Jungen und Mädchen laut Pressemitteilung des Vereins bei Spiel- und Spaßangeboten testen, ob ihnen Fußball im Verein Freude bereiten wird. Jugendtrainer zeigen dabei auf, wie sich durch vielfältige Spiel- und Bewegungserfahrungen Erfolgserlebnisse ohne Druck einstellen werden, so der Verein. Das Freizeitangebot mit anderen Kindern soll Spaß machen und die Freude an einer beliebten Mannschaftssportart wecken.

Bei schlechter Witterung werde das Schnupperangebot in die Halle verlegt. Die teilnehmenden Kinder erhalten eine kleine Belohnung in Form von Snacks und dazu ein Getränk. Anmeldungen sind bei Thomas Huber unter den Telefonnummern 01578/8142955 oder 07524/912352 beziehungsweise per E-Mail an thomashuber1170@web.de sowie bei Markus Aßfalg unter der Telefonnummer 0176/45752775 oder per E-Mail an assfalg.markus@web.de möglich.