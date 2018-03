„Bliss“ nennt sich die Schweizer A-capella-Formation, die am Samstagabend das ausverkaufte Haus am Stadtsee in Bad Waldsee mit ihrem neuen Programm „Mannschaft“ bestens unterhalten hat. Kein Wunder, denn die fünf Schwyzer sind amtliche Stimmbeherrscher, astreine Performer und dazu noch richtige Beaus.

Wüsste man nicht aus der Recherche, dass sich die Jungs ehedem aus einem Jux heraus und für ein Partyständchen gefunden haben, dann könnte man glatt annehmen, ein ergiebiges Casting habe die Sänger zusammengeführt. Sie wirken wie aus einem Guss, für jeden Damen-Geschmack ist etwas dabei und alle haben Gardemaß (gut, Victor ist etwas kürzer geraten). Wenn sich das nun liest, wie die Anforderungen an eine Schweizer Chippendales Formation, dann ist das gar nicht so weit hergeholt. Zusammen mit dem schelmischen Witz, der fein geratenen Choreografie und den gut gewählten Bühnenoutfits kommen die fünf nämlich daher wie eine schnuckelige Boyband – für Erwachsene.

„Bliss“ jedoch nur auf ihre Optik reduzieren zu wollen wäre fatal. Scheinbar mühelos heizen sie durch beinahe alle Genres der gängigen Musikstile und wie sich das einer A-Capella-Formation geziemt natürlich ohne zusätzliche Instrumente. Was ein Glück, dass einer beatboxen und auch mal einen Countertenor anstimmen kann. Welch Gnade, dass überhaupt alle Fünf gut geschulte Stimmbänder haben. So tändeln sie von Bruno Mars über Michael Jackson zu alten Klassikern, mal übernehmen sie die Lyrics aber genauso oft wird einfach ein neuer schwyzer-dütscher Text drüber gelegt. So wie beim „Sommer-Medley“.Und was soll man sagen? Es klingt sexy.

Apropos Sex. Und Frauen. Und apropos Männerprobleme. Der Name „Mannschaft“ oder vielleicht auch „Mann schafft“ ihres Programms steht da nicht von ungefähr. Geht es doch auch um den besten kleinen Freund des Mannes, für den „Bliss“ in einem Song vielleicht nicht gerade 1000, aber doch ein paar Dutzend Namen aufzählen: Fleischgewehr und Nahkampfstachel, Alimentennagel und Donnerprügel gehören sicherlich zu den exotischeren Synonymen für des Mannes bestes Stück, das in der Schweiz übrigens „Schnack“ genannt wird.

Mit solchen Informationen versorgt staunt man auch gar nicht mehr darüber, dass der perfekte Mann „Matthias 5.0“ mit vom TÜV geprüften Kolben daherkommt, in den Ausführungen „komplett rasiert“, „leicht flaumig“ oder „Busch“, in Schweizer Qualität, versteht sich.

Wie überhaupt der Terminus „Qualität“ perfekt mit „Bliss“ matcht. Ihr Programm ist nämlich bunt und aufregend, geistreich und bitter-böse, launig und originell. Da kommen der Justin Bieber Song zu Ehren und auch Madonna und Elton John, der Itsi Bitsi Teenie Weenie Strandbikini und Whitney Houston, deren Ballade schließlich in einem Hühner Can-Can gipfelt. Und manches Mal wechseln Licht und Tempi so schnell wie die Spielarten von „Bliss“. Besonders schönes Beispiel: die leise und sehr zärtlich vorgetragene Hommage an den Vater.

Und natürlich müssen die Fünf noch drei Zugaben spielen, immerhin bewegen sich 315 Menschen in unaufgeregter Begeisterung, manche stehen sogar auf, einige pfeifen. So dass zu guter Letzt auch die Rockfans noch was auf die Ohren kriegen. Eine a-capella-Version von Highway to hell. Inklusive der ganzen fetten AC DC Vibes. Komplett mundgemacht. Ganz groß.