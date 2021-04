Schnelltests in Bad Waldsee nun an sechs Tagen in der Woche

Die Öffnungszeiten (ab Freitag, 30. April, von Montag bis Samstag, außer an Feiertagen): Montag bis Mittwoch 8 bis 10 Uhr, Donnerstag 16.30 bis 19 Uhr sowie Freitag und Samstag 8 bis 10 Uhr.

Seit Mitte März bietet die Stadt Bad Waldsee allen Bürgern in der Stadthalle kostenlose Corona-Schnelltests an. Ab Freitag, 30. April, stehen nun nach Angaben der Verwaltung mehrere Änderungen an.

Kostenlos – auch für Bürger aus Bergatreute

Ab diesem Zeitpunkt übergebe die Stadt die Testungen an die Ravensburger Fachfirma GNW (Gemeinsam neue Wege GmbH), um an sechs Tagen in der Woche Schnelltests anbieten zu können – nach wie vor kostenlos für die Bürger von Bad Waldsee und (im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft) auch für Bürger aus Bergatreute.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Bürgern dieses unkomplizierte Angebot nun an sechs Tagen in der Woche anbieten können. Schnelltests werden nicht nur für verschiedene Bereiche des täglichen Lebens gefordert, sie dienen auch dazu, bisher noch symptomfrei Infizierte herauszufinden und somit die Infektionsketten schneller zu durchbrechen“, werden die Bürgermeister Matthias Henne und Helmfried Schäfer in der Pressemeldung der Stadt zitiert.

Neu: Termine sollen online vereinbart werden

Neu ist außerdem, dass künftig Termine vereinbart werden sollten, und zwar online unter www.coronatest-rv.de (hier findet sich dann auch die Stadthalle Bad Waldsee als Testort). In Ausnahmefällen kann man sich laut Stadt auch direkt vor Ort anmelden. Die Teststationen werden sich künftig im großen Saal der Stadthalle befinden. Auch weiterhin sei der Zugang barrierefrei.