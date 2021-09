Schnelles Internet: Bad Waldsee erhält 11, 7 Millionen Euro vom Land

Für den Breitbandausbau in Bad Waldsee hat die Stadt 11,7 Millionen vom Land Baden-Württemberg erhalten. Der Ersten Beigeordneten Monika Ludy hat der Innenminister des Landes, Thomas Strobl, in der Sirgensteinhalle in Vogt jüngst den Förderbescheid des Landes überreicht. Dank dieser hohen Mitfinanzierung ist es laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung möglich, die weißen Flecken auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt Bad Waldsee in absehbarer Zeit ans Glasfasernetz anzuschließen.

Seitens der Stadt nahm die Erste Beigeordnete Monika Ludy die gute Nachricht entgegen. Durch den Förderbescheid kann nun auch der Breitbandausbau in den weiteren Ausbaugebieten in Bad Waldsee beauftragt und ausgeschrieben werden, sobald die Planung fertiggestellt ist. Es sei sehr erfreulich, dass dem Breitbandausbau im Land weiterhin eine hohe Priorität eingeräumt wird und somit Bund und Land den Glasfaserausbau unterstützen, geht aus der Pressemitteilung hervor. „Ohne die Förderung könnte der Breitbandausbau in der Stadt Bad Waldsee nicht umgesetzt werden“, wird die Erste Beigeordnete zitiert und weiter: „Damit kommen wir dem schnellen Internet wieder einen Schritt näher. Der Glasfaserausbau ist dringend notwendig für die Bürger, Schulen, Gewerbebetriebe und Einrichtungen in der Stadt. Bürgermeister Matthias Henne und ich sind sehr dankbar dafür“

Land fördert flächendeckend

Mit dem Beschluss des Nachtragshaushalts hat das Land Baden-Württemberg 791 Millionen Euro an Verpflichtungsermächtigungen für den Breitbandausbau in den kommenden Jahren vorgesehen. Für dieses Jahr wurden 400 Millionen Euro bewilligt, 339 Förderbescheide für Kommunen in ganz Baden-Württemberg wurden erteilt. In Vogt wurden die Förderbescheide für den Breitbandausbau in den Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalbkreis durch Innenminister Strobl übergeben.

14,7 Millionen Euro vom Bund

Der Breitbandausbau in Bad Waldsee soll insgesamt rund 30 Millionen Euro kosten, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei würde vor allem darauf geachtet, die weißen Flecken mit derzeitigen Anschlussgeschwindigkeiten von weniger als 30 Mbit/Sekunde zu beseitigen und mit schnellem und leistungsstarkem Internet zu versorgen. 50 Prozent der Kosten werden vom Bund übernommen. Dessen Förderzusage mit 14,7 Millionen Euro war im November 2020 eingegangen.

Was die Stadt zu schultern hat

Trotz der hohen staatlichen Förderung muss die Stadt rund vier Millionen selbst übernehmen. Mit der Planung und teilweisen Ausführung der Ausbauprioritäten 1 und 3 (Schulen, Städtische Rehakliniken und Krankenhaus sowie Gewerbegebiet Steinach und Schillerstraße) wurde bereits begonnen. Der Ausbau in Bad Waldsee erfolgt bis in die Wohnungen, also „fibre to the home“ (Glasfaser bis zur Wohnung), kurz FTTH.

2025 soll der Ausbau fertig sein

Der Ausbau soll bis 2024/2025 realisiert werden und erfolgt über den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg in Zusammenarbeit mit der Stadt.