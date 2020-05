Schmunzelsteine und Luftballons für Turn-Kids

Für strahlende Gesichter sorgte Nathalie Lemmle, Übungsleiterin der Turngemeinde Bad Waldsee (TG), bei den jüngsten aktiven Mitgliedern. Mit kleinen Überraschungspäckchen machte sie sich laut Pressemitteilungam Wochenende auf den Weg zu den zwei- bis vier-jährigen Jungen und Mädchen ihrer drei Eltern-Kind-Gruppen des Waldseer Sportvereins. „Die Kleinen sind mir wichtig und ans Herz gewachsen. Und sie verstehen am wenigsten, warum sie jetzt nicht zum Turnen können“, erklärt Lemmle. „Ich will ihnen zeigen, dass ich an sie denke und ihnen eine kleine Freude machen.“

Das sei ihr offensichtlich gelungen, auch wenn die kontaktlose Übergabe bei Einhaltung des Abstandsgebots gerade für die Kinder alles andere als gewohnt war. Immerhin 95 Überraschungspäckchen – mehr als 60 für die Kinder ihrer Gruppen, weitere für die größeren Geschwisterkinder – habe die engagierte Übungsleiterin in den vergangenen Wochen liebevoll gepackt und am Wochenende persönlich verteilt.

Ein Schmunzelstein mit passendem Gedicht, Flummiball, Luftballon, Seifenblasen, Sticker und ein paar Süßigkeiten hätten für leuchtende Kinderaugen gesorgt. Besonders stolz seien die Kinder, die das ElKi-Turnen in Kürze verlassen und in eine Gruppe ohne elterliche Begleitung wechseln. Mit ihrem Überraschungspäckchen bekamen sie die offizielle „Fit wie ein Turnschuh“-Medaille verliehen.

Fast anderthalb Tage sei sie überwiegend mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, ehe alle 68 Adressen abgefahren waren, heißt es in der Mitteilung weiter. „Die Kinder haben sich riesig gefreut. Und ich habe tolle Rückmeldungen erhalten“, berichtet Lemmle.

„Es ist toll zu sehen, wie unser Verein trotz der aktuellen Einschränkungen lebt, wie sich Übungsleiter um ihre Teilnehmer und damit unsere Mitglieder kümmern“, kommentiert TG-Vorstand Öffentlichkeitsarbeit Heiko Stein die Aktion. "Wir sind froh und stolz, solch engagierte Ehrenamtliche in unseren Reihen zu haben!“