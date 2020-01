Schlechtes Wochenende für Bad Waldsees Volleyballerinnen

Zweimal mussten die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee am Wochenende ran, zweimal gab es eine klare Niederlage. Sowohl im Pokal gegen den Regionalligisten Dettingen als auch in der Oberliga gegen Reutlingen war den Bad Waldseerinnen nicht mal ein Satzgewinn vergönnt.

Verbandspokal, Viertelfinale: TG Bad Waldsee – TTV Dettingen/Teck 0:3 (20:25, 23:25, 17:25). – Am Freitagabend machte sich der Regionalligist TTV Dettingen auf den Weg nach Bad Waldsee, um im Viertelfinale des württembergischen Verbandspokals anzutreten. Den Bad Waldseerinnen stand eine starke Regionalligamannschaft gegenüber, denn Dettingen ist derzeit Tabellenvierter.

Die TG startete gut ins Spiel und hielt laut Mitteilung bis Ende des ersten Satzes gut mit. Durch eigene Konzentrationsfehler und starke Angriffe der Dettinger musste Bad Waldsee den ersten Satz aber mit 20:25 abgeben. Dasselbe Muster war in Satz zwei zu erkennen. Beim Stand von 23:23 hatte der Gast wieder das Glück auf seiner Seite, sodass auch dieser Satz knapp an den TTV Dettingen ging. Im dritten Satz hielten die Spielerinnen der TG anfänglich wieder gut mit, jedoch konnten sie auch hier ab der Hälfte des Satzes den Angriffen der Dettinger nicht standhalten und verloren somit auch diesen Satz. Nach der 0:3-Niederlage ist für Bad Waldsee der Pokalwettbewerb beendet. TG: Bosch, Buschbacher, Fluhr, Herkommer, Kempter, Real, Sättele, Stärk, Weber.

Oberliga: TG Bad Waldsee – PSV Reutlingen 0:3 (20:25, 16:25, 17:25). – Einen Tag später stand das dritte Rückrundenspiel in der Oberliga gegen die TSG Reutlingen an. Verletzungs- und krankheitsbedingt hatte die TG Bad Waldsee vor heimischen Publikum wieder keinen vollen Kader zur Verfügung. TG-Trainer Simon Scheerer hatte nur eine Auswechselspielerin auf der Bank sitzen.

In den ersten Satz starteten die TG-Spielerinnen durch viele Fehler mit einem 1:6-Rückstand. Vor allem in der Abwehr zeigten sich immer wieder Probleme auf. Die Bad Waldseerinnen schafften es aber immer wieder, sich heranzukämpfen. Doch wiederkehrende Schwächephasen führten zum Verlust des ersten Satzes mit 20:25.

Auch im zweiten Satz gab es einen ähnlichen Verlauf wie im ersten Satz. Die TG schaffte es auch hier nicht, die gut platzierten Angriffe der TSG Reutlingen in der Abwehr in den Griff zu bekommen. Damit ging auch dieser Satz mit 25:16 relativ deutlich an Reutlingen. Am Anfang des dritten Satzes zeigte Bad Waldsee sein Können durch gute Aufschläge und Angriffe. Es schien, als hätten die TG-Spielerinnen nun auch die Abwehr mehr im Griff. Die Gastgeberinnen lagen mit 4:1 in Führung. Reutlingen schaffte es jedoch, diesen Rückstand aufzuholen. Bis zu einem Spielstand von 11:11 war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dann jedoch kam es zu einem erneuten Einbruch der TG, sodass auch der dritte Satz mit 17:25 verloren ging. Trotz der Niederlage bleibt Bad Waldsee in der Oberliga Vierter. Ditzingen ist allerdings auf drei Punkte an die TG herangerückt.

Für die Bad Waldseerinnen um die Trainer Simon Scheerer und Axel Bloching gilt es nun, die vergangenen Spiele aufzuarbeiten. In zwei Wochen geht es gegen den Tabellenführer SV Fellbach weiter. TG: Bosch, Buschbacher, Fluhr, Herkommer, Kempter, Real, Sättele, Stärk.