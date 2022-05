Schlechter Zustand: Drei Brücken auf der B 30 müssen abgerissen werden

Es ist eine überraschende Nachricht: Gleich drei große Brücken entlang der B 30 zwischen Bad Waldsee und Biberach müssen in den nächsten Jahren abgerissen und neu gebaut werden. Kostenpunkt je neu gebauter Brücke: zwischen 9 und 13 Millionen Euro. Das sind die aktuell wichtigsten Informationen über die maroden Bauwerke.

Nicht nur das Urbachviadukt wird abgerissen

Die Bad Waldseer „Initiative B 30“ hat das Thema Brücken in ihrem aktuellen Magazin „B 30 Insider“ aufgegriffen und auf den schlechten Zustand hingewiesen. Bekannt war Anfang Mai lediglich der bevorstehende Abriss des Urbachviadukts in Bad Waldsee.

Wie Franz Fischer, Initiator der Initiative B 30, der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, hat sich das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg im Nachgang bei ihm gemeldet und überraschend aufgezeigt, dass es in der Nähe zwei weitere Brücken gibt, die keine lange Zukunft mehr haben. Neben dem Urbachviadukt sind auch die „Brücke über die Riss und L 284 bei Schweinhausen“ sowie die „Brücke über die Bahn bei Hochdorf“ in einem so schlechten Zustand, dass sie in den nächsten Jahren komplett abgerissen und neu gebaut werden müssen.

Diese Schäden haben die Brücken

Eine SZ-Anfrage beim Regierungspräsidium Tübingen bestätigt die insgesamt drei Brückenabrisse. Laut Pressesprecherin Katrin Rochner kommt ein Abbruch und Neubau in allen drei Fällen billiger als eine Sanierung. Doch welche Schäden weisen die Brücken überhaupt auf? Dazu Rochner: „Beim Urbachviadukt und der Brücke über die Riss wurde Spannstahl verbaut, der heutzutage als spannungsrisskorrosionsgefährdet gilt.“ Und bei der Brücke über die Bahn bei Hochdorf hätten sich „erhebliche Querkraftdefizite“ bemerkbar gemacht.

Wann beginnen die Bauarbeiten?

Und so muss in den nächsten Jahren schweres Gerät anrollen, um die Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Bis voraussichtlich zum Jahr 2030 sollen die drei Brücken ersetzt sein, erklärt Rochner. Der Baubeginn für das Urbachviadukt wird laut letzten Meldungen für das Jahr 2026 angestrebt. Der Baustart der anderen beiden Brücken könnte im Jahr 2027 oder 2028 vollzogen werden. „Der Bau jeder dieser Großbrücken dauert jeweils etwa zwei bis drei Jahre“, so die Pressesprecherin.

Die Konsequenzen für den Verkehr

Bis zum Abriss der Betonkolosse werden also noch ein paar Jahre ins Land ziehen. Da drängt sich, in Anbetracht des schlechten Zustands der Gebilde, unweigerlich die Frage nach etwaigen Gefahren oder Risiken für die Verkehrsteilnehmer auf. Doch vorzeitige Sperrungen oder Umleitungen gibt es zum aktuellen Stand nicht. Wie Rochner berichtet, wurde bei den beiden Brücken bei Biberach lediglich ein Abstandsgebot für Lastwagen angeordnet.

Voraussichtlich 2026 sollen die Bauarbeiten des Ersatzneubaus direkt neben der bisherigen Brücke, dem sogenannten Urbachviadukt Bad Waldsee, beginnen. (Foto: Karin Kiesel)

Auf dem Urbachviadukt gilt derzeit noch Tempo 30. Das hängt allerdings mit einem schweren Unfall Anfang März zusammen, bei dem ein 19-Jähriger verstarb und die Bundesstraße auf der Brücke stark beschädigt wurde. Die Reparaturarbeiten sollen alsbald starten und dauern dann wohl mehrere Tage an. Mit Verkehrseinschränkungen ist zu rechnen.

So läuft der Brückenneubau in Bad Waldsee

Apropos Verkehr: Die Brückenabrisse und -neubauten, die in den nächsten Jahren anstehen, werden sich dabei ganz unterschiedlich auf den Verkehrsfluss auswirken. „Während des Ersatzneubaus des Urbachviadukts bei Bad Waldsee wird nicht mit großen Beeinträchtigungen auf den Verkehr der Region gerechnet“, erklärt Rochner. Der Grund: Der Neubau entsteht parallel neben der bestehenden Brücke und erst nachdem die Autos und Lastwagen über das neu gebaute Konstrukt fahren, wird das alte Urbachviadukt abgerissen.

Umleitungen gibt es in Biberach

Etwas anders stellt sich die Situation bei den zwei Brücken bei Biberach dar. „Um die Auswirkungen auf den Verkehr zeitlich gering zu halten, werden die Brücken zeitgleich erneuert“, so Rochner. Auto- und Lkw-Fahrer müssen sich also auf Umleitungen und längere Fahrzeiten einstellen. Wo genau die Umleitungsstrecken entlang führen, ist derzeit nicht bekannt und werde „aktuell noch geprüft“, wie es aus dem Regierungspräsidium heißt.

Brücken verursachen sehr hohe Kosten

Die langwierigen Bauarbeiten wirken sich aber nicht nur auf den Verkehr aus, sondern auch auf den Geldbeutel des Landes. Die Brückenneubauten kosten ordentlich Geld. Allein für die Brücke bei Schweinhausen belaufen sich die Kosten – wohlgemerkt nach aktuellen Kostenschätzungen, die sich in den kommenden Jahren noch verschieben könnten – auf rund 13 Millionen Euro. Für den Neubau des Urbachviadukts veranschlagt das Regierungspräsidium derzeit zwölf Millionen Euro und bei der Brücke bei Hochdorf wird aktuell mit Kosten in Höhe von neun Millionen Euro kalkuliert. Die Kosten für den Abriss sind darin noch gar nicht enthalten, ebenso wenig wie die Ausgaben für die Umleitungsstrecken. Es zeigt sich wieder einmal: Brücken sind teuer.