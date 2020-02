Schlägerei vor Gaststätte

Bei einer Schlägerei vor einer Gaststätte in der Ravensburger Straße in Bad Waldsee sind in der Freitagnacht zwei Männer leicht verletzt worden.

Gegen 22.30 Uhr kam es laut Polizei im Eingangsbereich der Kneipe zu einem Gerangel, in dessen Verlauf ein Unbekannter einem 17-jährigen Jugendlichen einen Kopfstoß versetzte. Danach schlug ein 30-jähriger Teilnehmer der Streiterei dem Jugendlichen die Faust ins Gesicht. Ein junger Mann ging dazwischen und bekam dafür Schläge von einer zweiten, nicht bekannten Person. Die Auseinandersetzung verlagerte vom Eingangsbereich nach und nach ins Freie und endete, als die Polizei dazukam. Die beiden unbekannten Beschuldigten liefen sofort davon.

Folgen der schmerzhaften Auseinandersetzungen waren Schwellungen und Schürfwunden. Ein Großteil der Beteiligten war nicht mehr nüchtern. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.