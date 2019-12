Schlägerei am ersten Weihnachtsfeiertag

Bei einer Schlägerei am frühen Morgen des 25. Dezember ist ein Mann leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. So kam es im Bereich des Stadtsees am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 3.15 Uhr zu einem Streit zwischen dem alkoholisierten 22-jährigen Mann und einer vierköpfigen Männergruppe. Einer der Männer aus der Gruppe, die zwischen 25 und 28 Jahre alt sind, schlug den 22-Jährigen zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt eine Platzwunde. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen sich bei der Polizei in Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524/40430 melden.