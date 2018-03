Schimmel: Mensa-Sporthalle ab sofort gesperrt

Mit sofortiger Wirkung hat die Stadt Bad Waldsee die Mensa-Sporthalle auf dem Döchtbühl gesperrt. Der Grund: Schimmelpilze. Die betroffenen Sportvereine stellt die unerwartete Schließung vor eine Zerreißprobe.

In der Sporthalle im Mensagebäude wurden erhöhte Feuchtigkeitswerte festgestellt, teilt die Stadt mit. Daher hat die Stadtverwaltung einen Sachverständigen eingeschaltet, der mit der Ursachensuche betraut wurde. „Nach dem jetzigen Stand der Untersuchungen sind aller Voraussicht nach Undichtigkeiten im Bereich des Hallenbodens für die erhöhte Feuchtigkeit der Räume im Untergeschoss verantwortlich“, heißt es in der städtischen Pressemitteilung.

Ein Labor untersuchte im Januar im Auftrag der Stadt die Luft in der Halle. Dabei seien Abweichungen der Raumluft im Vergleich zur Außenluft festgestellt worden. Das Ergebnis: „Es ist von einem relevanten Schimmelpilzbefall“ in der Sporthalle auszugehen, teilt die Stadt mit. Die Ergebnisse standen am Freitag fest, am Montag wurde der Sportbereich mit sofortiger Wirkung gesperrt. „Nach Aussage des untersuchenden Labors handelt es sich bei Schimmelbefall von Bauteilen um einen innenraumhygienischen Mangel, welcher langfristig nicht toleriert werden sollte. Der Schimmelpilzbefall und seine Ursache sollten daher im Sinne eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes fachgerecht saniert werden. Vor Beginn einer möglichen Sanierung sind jedoch die bautechnischen Grundlagen zu erarbeiten“, so die Stadt. Weitere Untersuchungen seien bereits in Auftrag gegeben worden. Diese sollen – soweit möglich – noch in den anstehenden Ferien abgearbeitet werden.

„Ganz schlechte Nachricht“

„Für die Sportvereine ist das eine ganz schlechte Nachricht“, erklärt Markus Fürst, Vorstand der Sportgemeinschaft (SG). Da die Bad Waldseer Sporthallen zu den Hauptzeiten – von 18 und 21 Uhr – komplett belegt sind, „gibt es keine Reserven und keine Ausweichmöglichkeiten“, verdeutlicht Fürst die Problematik für die Sportler. Aktuell werde ein Notfallplan für die betroffenen Vereine, also die Turngemeinde (TG), den Tennisclub, das Karate-Dojo und den Fußballverein erarbeitet. Mit Blick auf den Hallenbelegungsplan soll geprüft werden, welche Gruppen sich die Trainingszeiten und Sporthallen eventuell teilen könnten. „Dabei sind wir auf die Solidarität der Vereine untereinander angewiesen“, berichtet Fürst und hofft auf schnelle Lösungen.

Daran mag Christof Rauhut, Vorstand der TG, noch nicht so recht glauben. Rund ein Drittel der TG-Sportler könnte auf diese Weise zwar weiterhin trainieren – mehr wohl nicht, wie Rauhut resigniert festhält: „Die Leidtragenden der Hallensperrung sind wir Sportler und die Schulen.“ Die Auswirkungen auf die Mitgliedszahlen kann Rauhut noch nicht abschätzen. Gleichwohl hat der TG-Vorstand wenig Verständnis für die prompte Hallenschließung. Schließlich seien die Gerüche schon seit zwei Jahren bekannt. „Dass von heute auf morgen gesperrt wird, macht es für uns sehr schwer“, so Rauhut. Er befürchtet außerdem, dass die Halle aufgrund langwieriger Regressforderungen eine ganze Zeit lang nicht zur Verfügung stehen wird. Generell hätte sich Rauhut von der Stadt eine bessere Informationspolitik gewünscht.

Wie lange die Halle den Sportlern nicht zur Verfügung steht, konnte Rathaussprecherin Brigitte Göppel am Dienstag nicht abschätzen: „Zunächst sind weitere Untersuchungen erforderlich. Wenn diese Ergebnisse vorliegen werden wir die nächsten Schritte planen und mit dem zuständigen Gremium abstimmen.“ Hinsichtlich möglicher Alternativ-Standorte für die Vereine verwies Göppel an die Sportgemeinschaft, die mögliche freie Sporthallenkapazitäten verteile. In puncto Schüler sei der zuständige Fachbereich bereits in Kontakt mit den Schulleitungen.

Im Hinblick auf die anstehenden Sanierungsarbeiten steht die Stadtverwaltung in engem Kontakt mit dem beauftragten Sachverständigen sowie einer Rechtsberatung, heißt es vonseiten der Stadtverantwortlichen: „Bis wann mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden kann, muss noch beurteilt werden, da in diesem Zusammenhang auch Rechtsansprüche geklärt werden müssen.“ Bekanntlich ist noch nicht klar, ob es sich um einen Garantiefall handelt oder nicht. Im städtischen Haushalt 2018 sind jedenfalls insgesamt eine Million Euro für die Vergabe der Sanierungsarbeiten eingeplant.