Schilf am Stadtsee wird geschnitten

Nach zwei Jahren erhält das Schilf am Stadtsee wieder einen Formschnitt. Die zwei Jahre „Schnittpause“ haben dem Stadtsee-Schilf auch gut getan, denn der Schilfgürtel konnte sich gut verstärken, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt. Die Schnittarbeiten werden am Montag, 18. Juli, beim Haus am Stadtsee, bei der Moorbrücke sowie beim See-Café Hecht durchgeführt. Positiver Nebeneffekt für die Besucher des Altstadt- und Seenachtfestes wird sein, dass damit die Sicht von der Stadtseite zum gegenüberliegenden Ufer verbessert wird und sie somit den Seeblick besser genießen können – vor allem wenn das beliebte Feuerwerk gezündet wird.