Schicken Sie uns Ihre Vereinsarbeit

Auch während der Corona-Krise wird in vielen Vereinen im Hintergrund gearbeitet oder Online-Schalten durchgeführt. Schicken Sie uns Ihre aktuelle Vereinsarbeit und berichten Sie den Lesern der „Schwäbischen Zeitung“, wie Sie im Verein mit der Pandemie umgehen. Ihre Berichte veröffentlichen wir dann auf unserer regelmäßig erscheinenden Seite „Meine Heimat – Mein Verein“. Voraussetzung für die ungekürzte Veröffentlichung sind Texte, die nicht mehr als 2400 Zeichen (inklusive Leerzeichen) haben. Die Bilder müssen dabei als jpg-Datei in ausreichend großer Datenmenge (mindestens ein Megabyte) übermittelt werden. Bitte schreiben Sie auch dazu, wer auf den Bildern zu sehen ist. Die Berichte und Bilder können Sie an folgende E-Mail-Adresse senden: