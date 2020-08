Scheuendes Pferd bringt Radfahrer zu Fall

Erst jetzt ist bei der Polizei ein bereits im Mai passierter Verkehrsunfall zwischen Mittelurbach und Mennisweiler gemeldet worden, bei dem ein Radfahrer wegen eines scheuenden Pferdes stürzte und sich schwer verletzte.

Am Morgen jenes Donnerstages, 21. Mai, fuhr der betroffene Radfahrer laut Polizeibericht einem Feldweg in Richtung Mennisweiler. Dort kam ihm eine Reitergruppe entgegen. Das Trio ritt hintereinander. Als der 60-Jährige an den Pferden vorbeifuhr, scheute das letzte der drei Tiere und brach in Richtung des Mountainbikes aus. Es traf den Radfahrer, der deswegen stürzte und sich dabei eine schwere Schulterverletzung zuzog. Notarzt und Rettungsdienst wurden gerufen. Niemand verständigte die Polizei. In der Zwischenzeit ist über die Schuldfrage ein Rechtsstreit zwischen den Unfallgegnern entbrannt, der jetzt zur nachträglichen Anzeige des Verkehrsunfalls führte.