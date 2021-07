Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Wochenende im Juni wurde die sonst eher ruhige Reschenpassgemeinde Nauders (Tirol) zu einem Schauplatz für Radsportbegeisterte und Schaulustige. Pünktlich um 13.00 Uhr war es endlich soweit und der Startschuss für das „Race across the Alps“ (RATA) war gefallen. Mit 525 Kilometern und 14.000 Höhenmetern wird dieser Radmarathon der Extraklasse nicht ohne Grund als härtestes Eintagesrennen der Welt betitelt. Die Strecke führt durch die schönsten Alpenpässe Österreichs, der Schweiz und Italiens und greift damit vielzählige Etappen des Giro d‘ Italia sowie der Tour de Suisse auf. Das erlesene Starterfeld umfasste insgesamt 43 Extremsportler, wovon nur 23 innerhalb des vorgegebenen Zeitlimits von 32 Stunden ins Ziel kamen. Mit dabei war der Bad Waldseer Daniel Steinhauser, der sich nach monatelanger Vorbereitung auf einen sensationellen siebten Platz in einer Zeit von 21 Stunden und 59 Minuten kämpfte.

Wie bereits im August 2020 bei seinem „Everesting@GrabenerHöhe“ gab es auch bei der Teilnahme an diesem Projekt einen sportlichen und einen wohltätigen Teil. Denn neben dieser enormen sportlichen und mentalen Leistung hat sich Daniel Steinhauser das Motto „Alles für einen guten Zweck“ zum Ziel gesetzt. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Matthias Henne und mit der Unterstützung zahlreicher Sponsoren wurden in diesem Rahmen Spenden für soziale Zwecke gesammelt. „Mit diesen Spenden wird das SBBZ-Sehen in Baindt ein E-Rollstuhlfahrrad anschaffen können und die Theatergruppe Moskitos des Theaters Ravensburg wird ein Zirkusprojekt mit den Schülern der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee durchführen“ so Steinhauser.

Das Rennen konnte im Livetracking verfolgt werden, laut dem Veranstalter machten dies über 40.000 Personen. Auch das zeigt die Bedeutung dieses Events.

Vor Ort wurde Daniel Steinhauser von seiner Familie sowie Freunden begleitet, verpflegt und angefeuert. Doch trotz dieser Unterstützung und dem Ansporn Spenden für soziale Zwecke zu sammeln, hat Daniel Steinhauser erneut enorme Willenskraft bewiesen, mit der er nicht nur der Mittagshitze bei der Anfahrt zum Stilfser Joch trotze, sondern auch dem extrem steilen Mortirolo sowie den enormen klimatischen Verhältnissen wie der Kälte, dem Regen und dem Gegenwind auf dem Weg zum Berninapass in der Dunkelheit die Stirn bot.

Eigens für dieses Rennen wurde Rennkleidung mit Sponsorenaufdruck angefertigt.