Schützenclub feiert im neuen Clubheim

Der KK Schützenclub Steinach nahm die diesjährige Hauptversammlung zum Anlass, den neuen Clubraum einzuweihen. Mehr als 30 Vereinsmitglieder folgten laut Pressemitteilung des Vereins der Einladung und ließen sich durch Vorstand Peter Härle über das abgelaufene Geschäftsjahr berichten.

Mit der Verdienstmedaille in Bronze wurden Monika Holder, Helmut Holder, Ulrich Härle, Harald Wild, Ralf Neyer, Herbert Fürst, Eckart Knof und Vorstand Peter Härle gewürdigt.

Größter Erfolg des Vereins war im vergangenen Jahr laut Schützenmeister Helmut Holder die erste Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in der Luftgewehr Juniorenklasse.

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen: Der erste Vorstand Peter Härle, Schützenmeister Helmut Holder, Schriftführer Eckart Knof, Jugendleiter Simon Baur, Jugendsprecher Dennis Neyer, die Beisitzer Herbert Fürst, Ulrich Härle und Alexander Müller sowie die Kassenprüfer Alfred Halder und Werner Fürst wurden in Ihren Ämtern bestätigt.

Neuer Schützenkönig des diesjährigen Königsschießens wurde Simon Baur, der auch die Königsscheibe gewinnen konnte. Der Jugendpokal Luftgewehr ging an Marcel Neyer, der Pokal Luftgewehr an Harald Wild. Den Lupi Pokal gewann Ulrich Härle, die Pokale in der GSP und im Großkaliber gewann Herbert Fürst.

Vereinsmeister in der Luftgewehr Jugendklasse wurde Semyon Marowsky. Vereinsmeister im Luftgewehr wurde Dennis Neyer. Herbert Fürst sicherte sich den Vereinsmeistertitel mit der Luftpistole. Alexander Müller wurde Vereinsmeister mit Sportpistole und Hans Maucher konnte den Vereinsmeistertitel im Großkaliber verteidigen.