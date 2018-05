Schützen sichern sich neun Meistertitel

Bei den Bezirksmeisterschaften des Schützenbezirks Oberschwaben haben die Schützen der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee mit 21 Podestplätzen geglänzt. Die Jugend der VSG zeigte sich in einer starken Form und holte sechs Einzel- und drei Mannschaftstitel nach Bad Waldsee. Ergänzt wurde diese Ausbeute durch acht zweite und vier dritte Plätze.

Überragend präsentierte sich Nicola Harr in der Klasse Jugend weiblich. Harr holte sich jeweils den ersten Platz in der Disziplin Luftgewehr und Luftgewehr Drei-Stellung sowie den dritten Platz beim Kleinkaliber Drei-Stellung. In der Klasse Jugend männlich holte sich Tom Bohner mit dem Luftgewehr ebenfalls den ersten und beim Kleinkaliber liegend den dritten Platz.

Beim Luftgewehr Drei-Stellung Jugend männlich holte sich Julian Kumpf von der VSG Bad Waldsee mit 293 von 300 Ringen den ersten, Nils Friedmann (291) den zweiten und Hermann Gütler (285) den dritten Platz. Damit holten sie souverän auch den Mannschaftstitel. Weitere erste Plätze für die VSG gewannen Elias Maucher, Junioren im Kleinkaliber liegend, und Kerstin Neff, allgemeine Klasse mit dem Unterhebelrepetierer.