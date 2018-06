Schülerbildungsmesse an der Döchtbühlschule

Gemäß dem Motto „Von Schüler – für Schüler“ hat die Döchtbühlschule im Mai eine „Schülerbildungsmesse“ veranstaltet. Hierbei konnten sich die Jungen und Mädchen aus den siebten Klassen bei ihren älteren Mitschülern aus den achten Klassen über Ausbildungsberufe und Ausbildungsbetriebe rund um Bad Waldsee informieren.

„Nachdem unsere Achtklässler schon jede Menge über das Thema Berufswahl erfahren und erlebt haben und insbesondere nach dem Durchlaufen eines einwöchigen Berufswahlcamps und ihrem Praktikum Anfang März manche Schüler zu wahren „Experten“ gereift sind, wollten wir diese wertvollen Erfahrungen nicht ungenutzt lassen, sondern auf unserer Schülerbildungsmesse an die jetzigen Siebtklässler weitergeben“, wird Ulrich Gassner, Beauftragter für die Berufsorientierung an der Döchtbühlschule, in der schulischen Mitteilung zititert. Ein Orga-Team habe die Standplätze vergeben und einen Messeplan erstellt. Die Messeaussteller bauten im Musiksaal schließlich ihre Messestände mit fast 40 unterschiedlichen Ausbildungsberufen und Ausbildungsbetrieben selbständig auf und waren für deren Gestaltung verantwortlich. Mitmachangebote gab es außerdem. Und so wurde gesägt, gehämmert, musiziert und Creme getestet. Eine Neuauflage im kommenden Jahr ist möglich.