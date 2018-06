Schülerausstellung im Kornhaus wird „runde Sache“

Eine runde Sache: 220 Schüler der achten Klassen haben sich im März am schulartübergreifenden Kunstprojekt des Waldseer Bildungszentrums Döchtbühl beteiligt. Wie und mit welchen Materialien die Jugendlichen das vorgegebene Thema „Rund ums Rad“ in neun Workshops künstlerisch umgesetzt haben, kann bei der Vernissage der Schülerausstellung am Donnerstag, 14. Juni, im Museum im Kornhaus bestaunt werden. Beginn ist um 19 Uhr.

Die Schüler ha ben sich in Workshops an drei Schultagen im Frühjahr mit dem Rad im weitesten Sinne auseinandergesetzt. Drehung, Bewegung und Kreislauf wurden thematisiert und laut Thomas Volkwein, gymnasiale Kunstlehrer und Projektleiter, kamen dabei vielfältige Materialien und Techniken zum Einsatz. Die Jugendlichen arbeiteten mit Acrylfarbe, Sprühlacken, Leinwand, Holz, Sperrholz, oder Pappe und gestalteten damit Werke aus Malerei, Objekt und Installation.

Dass die Auswahl auf das Thema (Fahr)Rad gefallen ist, hat laut Volkwein mehrere Gründe. Einerseits habe dies die Stadt als Schulträger einmal angeregt im Hinblick auf den modernen Mobilitätsgedanken. „Zum anderen spielt das Rad bei vielen Schülern eine wichtige Rolle, weil sie damit täglich zur Schule fahren. Das Thema ist ihnen vertraut und es gibt keine Hemmschwelle, sich damit auch künstlerisch auseinanderzusetzen“, ist Volkwein überzeugt.

Zwar gelinge es bei diesem schulischen Großprojekt „nicht zu 100 Prozent“, alle 220 Mädchen und Jungen aus vier Schularten für die Kunst zu begeistern – einige säßen die drei Tage halt mehr oder weniger engagiert ab. „Aber eine deutliche Mehrheit der Jugendlichen hatte Spaß daran, etwas Kreatives zu erarbeiten, und die Gruppenarbeiten förderten auch das Miteinander sehr gut“, hat Volkwein im Verlauf der drei Schultage beobachten können.

Die beteiligten Schüler freuen sich nun auf die Eröffnung ihrer Ausstellung, die musikalisch vom Schulchor des Gymnasiums gestaltet wird. Einführende Worte sprechen unter anderem Thomas Volkwein und Brigitte Hecht-Lang vom Museums- und Heimatverein, der im Kornhaus Gastgeber ist für diese Schau. Laut Volkwein soll alles daran gesetzt werden, auch 2019 wieder eine Schülerausstellung auf die Beine zu bringen. „Das Thema ist noch offen, aber wir könnten uns vorstellen, nochmals mit Papier zu arbeiten, zumal wir ja die zugehörige Maschine angeschafft haben im letzten Schuljahr.“