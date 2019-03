Schülerausstellung an vier Wochenenden geöffnet

Die Schülerausstellung „Ritschratsch – Papierwelten“ der achten Klassen wird am Donnerstag, 28. März, um 18 Uhr im Waldseer Museum im Kornhaus eröffnet. Entgegen der ursprünglichen Planung, möchte der Heimat- und Museumsverein diese Schau nun an den kommenden vier Wochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag, 13.30 bis 17.30 Uhr, öffnen. Am Feiertag Ostermontag ist das Kornhaus ebenfalls geöffnet. Der Eintritt ist frei – Spenden werden gerne angenommen.

Ab Freitag, 29. März, wird auch die Dauerausstellung des Museums in den beiden Obergeschossen wieder zugänglich sein. Kostenlose Führungen durch die Sammlung werden jeweils sonntags um 14.30 Uhr angeboten.