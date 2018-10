Schüler zeigen, wie man einen Fahrradwohnwagen baut

Wie man einen Wohnwagen für das Fahrrad selbst baut, können Besucher des Erwin-Hymer-Museums bei „Werkstatt live!“ am Donnerstag, 25. Oktober, erfahren.

Welches Material ist am besten geeignet? Wie wird der Wohnwagen stabil und dicht? Wie erhalte ich Stauraum und wie befestige ich den Wohnwagen am Fahrrad? All diese Fragen beantworten an diesem Abend Schüler der Werkrealschule Ravensburg, die in den vergangenen Monaten mit ihrem Lehrer selbst einen praxistauglichen Fahrradwohnwagen gebaut und erprobt haben, teilt das Museum mit.

Sie erklären ihre Vorgehensweise, Lösungen für Probleme, auf die sie gestoßen sind, und geben nützliche Tipps für das eigene Projekt. Die Veranstaltung zum Thema „Do It Yourself – Fahrradwohnwagen“ beginnt um 19 Uhr im Auditorium in der Ausstellung des Erwin-Hymer-Museums statt. Ab 19 Uhr gibt es ein vergünstigtes Abendticket. Alle Schüler haben freien Eintritt.