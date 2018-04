Schüler verwandeln Müll in Nützliches

Vogelhäusle aus alten Plastikflaschen, Blumentöpfe aus Joghurtbechern und Windräder aus Capri-Sonne-Verpackungen – das sind nur einige der Bastelideen, die die Realschüler der Klassen 7, 8 und 9 sowie die Schüler des SBBZ gemeinsam mit ihren Lehrern derzeit mit Feuereifer entwerfen und basteln. Einige ihrer Werke werden die Schüler zum Energie- und Mobilitätstag am Samstag, 28. April, mitbringen und im Rahmen einer Ausstellung präsentieren.

Wie die Stadt weiter mitteilt, wird es auch Mitmach-Angebote geben, bei denen die Schüler zeigen, was man aus Müll Tolles basteln kann. So werden die Realschüler am Energietag mit den Besuchern Geldbeutel aus Tetra-Pack-Verpackungen herstellen, es werden Fische und Sonnen aus CDs gebastelt und Zucker-Peelings hergestellt. Ein großes Problem im Meer und auch Kläranlagen sei, dass Plastik nicht nur im Verpackungsmüll, sondern auch in den Produkten selbst stecke, heißt es. Und genau darüber wollen die Schulen nicht nur informieren, sondern auch ganz konkret zeigen, was dagegen getan werden kann.

Zum Beispiel könne Peeling laut Stadt auch selber hergestellt werden – etwa das genannte Zucker-Peeling. Oder ein rein natürlicher Lippenbalsam. Beim Energietag wird das am Stand der Schulen präsentiert. Hergestellt wird es mit Honig und Waben aus der eigenen Realschul-Imkerei, Sonnenblumenöl und Kakaobutter – abgefüllt in ein Gläschen und ohne Plastik. Gegen eine Spende für einen guten Zweck darf jeder, der möchte, das „Bad-Waldseer-Realschul-Lippenbalsam“ mitnehmen und ausprobieren. Ob Müll sammeln am Stadtsee, Aktionen auf dem Pausenhof oder „Upcycling“ im Unterricht – das Thema Umwelt- und Naturschutz hat nach Angaben der Stadt bei den Bad Waldseer Schulen eine große Bedeutung und werde gleich in mehreren Schulfächern behandelt. Dazu würden auch ganz alltägliche Dinge gehören, wie man zum Beispiel sein Pausenbrot umweltgerecht verpackt oder welche Art von Getränken man wählt. So sei die Aktion entstanden, aus alten Plastikverpackungen wieder etwas Sinnvolles herstellen – das sogenannte Upcyling.

„Das macht richtig Spaß und wir kommen auf immer neue Ideen. Die Schüler sind mit Feuereifer dabei“, erklärt Lehrerin Nicola Schrafft von der Realschule. Sie selber lebe dieses Thema und habe zum Beispiel aus alten Plastiktüten eine neue Tasche gehäkelt. Auch die Rektoren, Holger Kläger von der Realschule sowie Jochen Mikat vom SBBZ würden voll und ganz hinter diesem wichtigen Zukunftsthema stehen und sich darüber freuen, dass ihre Schulen beim Energie- und Mobilitätstag mit dabei sind.