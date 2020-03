Schüler lernen die Tageszeitung kennen

Im Rahmen des Marchtaler Plans haben sich die Schüler der Klassen 7a und 7b der Eugen-Bolz-Schule in der Unterrichtseinheit „Mensch und Medien“ neben den sogenannten Neuen Medien auch mit den Printmedien beschäftigt.

So suchten die Klassen eine Woche lang in der „Schwäbische Zeitung“ nach interessanten Artikeln und lasen die Tageszeitung auch fleißig, heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Im Deutschunterricht von Anne Fischer und Susanne Schmidinger lernten die Schüler die unterschiedlichen Textsorten in einer Tageszeitung kennen und sammelten konkrete Beispiele dafür in den Ausgaben der „Schwäbischen Zeitung“. Der Umgang mit dem Medium ‚Zeitung‘ war laut des Schreibens für beide Klassen eine interessante und für einige Schüler sogar eine ganz neue Erfahrung.