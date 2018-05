Schüler ergattern zweites Frühstück beim Wächsebrauch

Nach der Schulstürmung am Morgen des Gumpigen Donnerstags zieht es die Waldseer Schüler traditionell in die Stadt zum Wächsebrauch. Auch in diesem Jahr durfte diese Tradition der Waldseer Fasnet nicht fehlen, und so versammelten sich mehrere Hundert Schüler vor dem Haus Albrecht am Gut-Betha-Platz.

Immer dichter drängten sich die Kinder vor dem altehrwürdigen Haus in der Hauptstraße, um ein zweites Frühstück abzubekommen. „Am Schwanenberg, am Schwanenberg“, riefen dort laut die Jungelfer und die jungen Mäschkerle machten eifrig mit. Auch bei anderen Narrensprüchen zeigten die Kinder, dass sie in der Schule gut aufgepasst hatten. Immer lauter riefen die Schüler und schrien hektisch „Aha“, als sich endlich die vier Wächsbeköpfe aus den Fenstern im zweiten Stockwerk des Hauses zeigten. Schließlich warfen die Figuren die lang ersehnten Wecken, Brezeln und Landjäger in die Menge und die Kinder versuchten, so viel wie möglich zu fangen. Foto: Elke Cambré (elca)