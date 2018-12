Schüler engagieren sich für Mitmenschen

Bereits zum neunten Mal hat sich die Eugen-Bolz-Schule am landesweit außerschulischen Bildungsprojekt „Mitmachen Ehrensache“ beteiligt. Das Projekt hat den sozialen Gedanken im Vordergrund stehen, heißt es in der Pressemitteilung der Schule.

Ziel dieser Aktion ist, dass sich Schüler für andere Menschen engagieren und dafür einen Tag lang in unterschiedlichen Betrieben arbeiten. Die dafür benötigten Arbeitsstellen suchen sich die Schüler laut Pressemitteilung selbständig aus. Das Geld, das sie erwirtschaften, kommt dann einer sozialen Sache zugute. In den letzten Jahren wurden Projekte in Uganda (Unterstützung traumatisierter Kindersoldaten), Namibia (Unterstützung von Kindergarten- und Schulkinder) und auf der Insel Nias (Bau eines Kinderheimes) unterstützt.

Angefangen hat die Eugen-Bolz-Schule 2010 mit einer Spendensumme von 900 Euro, die sich über die Jahre kontinuierlich nach oben entwickelte. So konnte 2015 die 5000 Euro Marke geknackt werden. In diesem Jahr sind 168 Schüler dazu bereit, sich für die soziale Sache zu engagieren. Die Schüler der Klassen 7 bis 10 nehmen nahezu komplett daran teil. Sie arbeiten dabei in ganz unterschiedlichen Bereichen: im Handwerk, in der Landwirtschaft, in der Industrie, im Einzelhandel, in der Gastronomie oder auch in sozialen Einrichtungen, um nur einige zu nennen. Ohne die Unterstützung der Betriebe und Firmen wäre das Projekt ebenso wenig denkbar, wie ohne das engagierte Schaffen der aktiven Schüler. Hier kann jeder Teilnehmer auf seine Weise einen kleinen Beitrag für eine menschenwürdigere Welt und ein besseres Miteinander leisten.

Die Resonanz auf diesen Tag ist positiv – auf Seiten der Betriebe wie auch bei den Helfern. Es gibt Betriebe, die anfallende adventliche und weihnachtliche Arbeiten für diese Aktion bereithalten und so auf die Mitmacher schon warten. Nicht selten werden so auch erste Kontakte hinsichtlich eines baldigen Praktikums geknüpft. Beim Besuch vor Ort kann man in viele glückliche Gesichter schauen, die mit Recht stolz auf ihre Arbeit sein können.