Schüler der Eugen-Bolz-Schule informieren sich über Gesundheitsberufe

In der vergangenen Woche, vor den Weihnachtsferien, haben die Klassenstufen 8 und 9 sowie die Klasse 10a der Eugen-Bolz-Schule einen Vortrag über die verschiedenen Gesundheitsberufe der Akademie Ulm/Wiblingen verfolgt.

Die Akademie hat sich auf Aus- und Weiterbildungen in pflegerischen, technischen und therapeutischen Gesundheitsberufen spezialisiert und ist im Kloster in Wiblingen untergebracht, teilt die Schule mit. Die Schüler konnten einzelne Berufsfelder wie Pflegeberufe, Hebamme, Diätassistenz, Logopädie, Operationstechnische Assistenz, Medizinisch-technische Assistenz für Funktionsdiagnostik, Laboratoriumsassistenz oder Radiologieassistenz näher kennenlernen. Ein Kurzfilm zeigte veranschaulichte das Angebot der Akademie sowie das Klostergelände. Zu guter letzt bekamen die Schüler als Abschiedsgeschenk einen Kugelschreiber in Form einer Spritze.