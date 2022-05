SBBZ Bad Waldsee spendet für die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Klassen 3 bis 6 haben nach den Fasnetsferien über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Alle Schüler*innen hatten viele Fragen und waren sehr betroffen. Ein Schüler, der selber aus einem Kriegsgebiet fliehen musste, konnte erzählen, wie schlimm das ist. Schnell war klar, die Klasse möchte den Menschen in der Ukraine helfen. Die Idee: Muffins verkaufen und die Einnahmen spenden. Mit zwei Verkaufs-Aktionen konnten die Schüler*innen 70 Euro einnehmen. Das Geld wurde an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe überwiesen. Foto: Carolin Koch