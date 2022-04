Saxofon und Orgel erklingen in St. Peter

Die „Geistlichen Abendmusiken“ werden am Mittwoch, 13. April, um 19.30 Uhr in St. Peter in Bad Waldsee ihre Fortsetzung finden. Der Saxofonist und Musikdozent Dieter Kraus wird zusammen mit dem Organisten von St. Peter, Hermann Hecht, in dieser Stunde der Musik Konzertantes zu Gehör bringen.

Mit Kraus konzertiert laut Pressemitteilung ein Musiker von internationalem Rang in Bad Waldsee. So hat Dieter Kraus, in Ulm geboren, nicht nur mehrere Bundespreise bei „Jugend musiziert“ gewonnen, sondern war auch zugleich Stipendiat der Stadt Ulm für Nachwuchskünstler in der Sparte Musik. Weiter zeichnet er sich durch eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland aus. Darunter sind Orchester- und Solotourneen in Syrien, Libanon, Ägypten, Australien und den USA. Daneben spielt er in mehreren Orchestern, etwa bei den Münchnern Philharmonikern und im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Beide Musiker werden sowohl zusammen als auch solistisch zu hören sein.

Bei den „Geistlichen Abendmusiken“ in St. Peter wird immer eine Symbiose zwischen Text und Musik hergestellt werden. Kurseelsorger Egon Wieland wird dabei entsprechende Texte lesen, wobei die Texte immer einer bestimmten Thematik zugeordnet sind. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.