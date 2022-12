Saubachkomede.de im Juni beim Burggrabenfest

Die Saubachkomede.de tritt im kommenden Jahr am Freitag, 23. Juni, beim Burggrabenfest des Musikvereins Michelwinnaden mit ihrem Programm „Weltberühmt in Oberschwaben“ auf.

Damit schlägt die Saubachkome.de ein neues Kapitel in ihrem Bestehen auf, wie es in einer Mitteilung heißt. Mit neuen und bewährten Sketchen in neuem Gewand wagen die vier Komödianten vom Saubach den Neustart. Das Publikum dürfe sich auf Geschichten und Lieder aus dem Land der Trottoir-Kehrer, der Häuslesbauer, der Spätzlesesser, kurz: der Schwaben freuen. Denn die Liebe zur Heimat sei der im Südwesten wohlbekannten Comedy-Gruppe in jedem Stück anzusehen.

Die Veranstaltung ist als Open-Air im Burghof geplant, bei schlechter Witterung wird der Comedy-Abend in den Burgsaal verlegt. Dieser verfügt nur über eine begrenzte Sitzplatzzahl, aus diesem Grund können im Vorverkauf nur so viele Karten verkauft werden wie Sitzplätze vorhanden sind.

Die Karten können ab sofort unter den Telefonnummern 07524/9743983 oder 07524/4011166 (ab 19 Uhr) erworben werden. Beim Spiel am Michelwinnader Weihnachtsbaum am 23. Dezember ab 18 Uhr können die Karten ebenfalls erworben werden.