Saubachkome.de tritt am 28. Juni beim Burggrabenfest in Michelwinnaden auf

Der Musikverein „Concordia“ Michelwinnaden lädt von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni, zum Burggrabenfest in den Burghof nach Michelwinnaden ein. Nachdem laut dem Verein im vergangenen Jahr der Comedy-Abend ein voller Erfolg war, beginnt auch das diesjähige Burggrabenfest am Freitagabend um 20 Uhr mit Oberschwäbischer Comedy. In diesem Jahr konnte der Musikverein nach eigenen Angaben die Saubachkome.de aus dem oberschwäbischen Äpfingen hierfür gewinnen.

Das Land der Trottoir-Kehrer, der Häuslesbauer, der Spätzlesesser ist laut Pressemitteilung die Heimat der Comedy-Gruppe Saubachkome.de. Aus dem oberschwäbischen Äpfingen kommen die Komödianten mit ihren Geschichten und Liedern rund um alles Schwäbische und den Rest, was den Menschen umtreibe. Die Saubachkome.de spiele alltägliche Szenen mit viel Lust und dem Blick fürs Detail. Ein Ständchen des Gesangsvereins gehöre genauso dazu wie beispielsweise die Leiden hungriger Männer in der Warteschlange vor dem Essensbüfett. Das Ganze wird ergänzt mit Songs über die wichtigste Person in einem Unternehmen – der Putzfrau und Muttis neuestem Liebling, dem Thermomix.

Die Ankündigung, die die Saubachkome.de auftreten wird, sei auf großes Interesse gestoßen. Und so hätten zwischenzeitlich alle im Vorverkauf erhältlichen Karten verkauft werden können. Der Kabarett-Abend sei im Burghof geplant, werde jedoch bei schlechter Witterung in den Burgsaal verlegt. Dieser verfüge aber nur über eine begrenzte Sitzplatzzahl. Aus diesem Grund konnten im Vorverkauf nicht mehr Eintrittskarten verkauft werden. Der Musikverein hofft aber auf gutes Wetter, denn dann seien genügend Sitzplätze vorhanden und alle Fans der Saubachkome.de fänden im Burghof Platz.

Volkstümliche Big-Band und Frühschoppen

Am Samstagabend sorgt ab 20 Uhr die volkstümliche Big-Band Querbeet aus dem Schussental für gute Stimmung im Burghof. Das Repertoire umfasst Polka, Marschmusik, Schlager, Oldies und Rock. Der Eintritt ist frei. Mit einem zünftigen Frühschoppen mit der Kapelle Polkakaiser beginnt der Familiensonntag ab 10.30 Uhr im Burghof. Das Küchenteam verwöhnt die Besucher mit einem reichhaltigen Mittagstisch. Ab 14 Uhr unterhält die Jugendkapelle des Musikvereins Michelwinnaden unter der Leitung von Daniel Schmid bei Kaffee und einem selbstgebackenem Kuchenbüfett.

Auch zum Festausklang gibt es ab 15 Uhr nochmal ein Blasmusikprogramm mit einer kleinen Besetzung des Musikvereins unter der Leitung von Dirigentin Karin Michele-Klösges. Die kleinen Festbesucher dürfen sich auf die Kinderspiele am Burgweiher freuen, bei denen es auch wieder etwas zu gewinnen gibt. Das Burggrabenfest ist eine Freiluft-Veranstaltung, bei schlechtem Wetter fällt das Fest aber nicht aus, sondern wird in den Burgsaal verlegt.