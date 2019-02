Saubachkome.de spielt beim Burggrabenfest

Das Land der Trottoir-Kehrer, der Häuslesbauer, der Spätzlesesser, kurz: der Schwaben ist die Heimat der Comedy-Gruppe Saubachkome.de. Mit ihrem Programm „Wuschdsalat zum Frühstück“ treten sie beim Burggrabenfest des Musikvereins Concordia Michelwinnaden am 28. Juni um 20 Uhr auf. Einlass ist um 19 Uhr. Der Comedy-Abend ist als Open-Air-Veranstaltung im Burghof geplant.

Um präzise zu sein; aus dem oberschwäbischen Äpfingen kommen die Komödianten mit ihren Geschichten und Liedern rund um alles Schwäbische und den Rest was den Menschen so umtreibt. Erwartet den Besucher dann ausgiebige Schwaben-Tümmelei? Sicher nicht, versichern die Komödianten laut Pressemitteilung, denn ein echter Schwabe braucht kein „Mia san Mia“ für sein Selbstverständnis. Die Saubachkome.de spielt alltägliche Szenen mit dem Blick fürs Detail: Da gehört das Ständchen des Gesangsvereins genauso dazu wie die Leiden hungriger Männer in der Warteschlange vor dem Essensbuffet.

Doch das ist noch lange nicht alles: das Internet per se,, Social Media und Konsorten erschließen langsam die letzten Winkel des Privatlebens. Und impfen dabei neue, bisher unbekannte Schuldgefühle in einem Mann mittleren Alters. Ob ihm der Pfarrer helfen kann? Und überhaupt: Was wäre wenn Facebook, Amazon und Google zusammen ein Auto bauen würden? Könnte das der schwäbischen Autoindustrie gefährlich werden? Die Antwort gibt es bei der Saubachkome.de.

Viele Lieder runden das Programm der Saubachkome.de ab. Die Themen sind vielfältig. Die unerfüllte Liebe zu Hedwig, die unheimliche Begegnung des Daumens mit der Brotschneidemaschine, oder die wunderbare Mutation eines Schwaben zum Italiener. Ganz zu schweigen von einem Song über eine unterschätzte Zivilisationskrankheit: Dem Männerschnupfen! Das ganze ergänzt mit Songs über die wichtigste Person in einem Unternehmen, der Putzfrau, und Muttis neuestem Liebling, dem Thermomix. Wer die Saubachkome.de kennt, der weiß dass sie noch viele Glanzstücke im Köcher haben und diese gegebenenfalls ohne Vorwarnung auf das Publikum abfeuern, heißt es im Pressetext weiter.

Karten für diesen Abend gibt es ab sofort bei Simone Schwägler, Telefon 07524 / 2204, und bei Margit Spehn, Telefon 07524 / 4011166 ab 18.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 14 Euro. Es ist freie Platzwahl. Sollte das Wetter einer Open-Air-Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung machen, wird die Veranstaltung in den Burgsaal verlegt. Aus diesem Grund können im Vorverkauf auch maximal so viele Karten verkauft werden, wie der Burgsaal Sitzplätze bietet.