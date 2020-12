Sanierung am Rathaus ist beendet

Das Gerüst ist abgebaut, die beeindruckende Fassade strahlt in neuem Glanz: Nach einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren sind die umfangreichen Sanierungsarbeiten am historischen Rathaus in Bad Waldsee jetzt weitestgehend abgeschlossen. Nur noch wenige kleinere Nacharbeiten stehen an, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Der erste Bauabschnitt von Juli 2019 bis April 2020 umfasste die Sanierung von Dachtragwerk und Turm. Die Kosten dafür betrugen etwa 550 000 Euro. Von Juli bis jüngst im Dezember folgte der zweite Bauabschnitt mit der Sanierung des Schaugiebels sowie der traufseitigen Fassaden. Die Kosten hierfür lagen bei etwa 500 000 Euro.

Mit der Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung hatte die Stadt das hiesige Architekturbüro Zachmann-Rundel beauftragt. Eng in die Arbeiten einbezogen sei auch das Landesamt für Denkmalpflege. Von dessen Seite erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von rund 93 000 Euro. Zusätzlich zu den beiden Bauabschnitten wird derzeit noch die Justitia-Figur restauriert beziehungsweise ersetzt. Die Kosten hierfür sind mit rund 43 000 Euro veranschlagt.

Größere Instandsetzungsarbeiten an dem fast 600 Jahre alten Gebäude hatte es zuletzt in den Jahren 1989 und 1976 gegeben. Nun geht die Verwaltung davon aus, dass in den kommenden Jahrzehnten keine Arbeiten in diesem Umfang mehr notwendig sein werden. „Das Ergebnis ist wirklich sehr überzeugend. Ich freue mich, dass wir dieses stadtbildprägende Schmuckstück auf lange Zeit hinaus in einen so schönen Zustand versetzen konnten“, sagte Bürgermeister Matthias Henne mit Blick auf die abgeschlossenen Arbeiten.