Saniertes Flurkreuz grüßt an der L 285 bei Reute

Beim Bau der Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren und des Nettomarktes am Ortsausgang von Reute Richtung Gaisbeuren musste im Jahr 2017 an der Landesstraße 285 ein älteres Flurkreuz entfernt werden. Die Zusage, dass es saniert und in der näheren Umgebung wieder aufgestellt werde, wurde vor Kurzem eingelöst, wie die Stadtverwaltung von Bad Waldsee jetzt mitteilte. Der Standort sei dabei auf die andere Straßenseite verlegt worden.

Die Mitarbeiter des Bauhofs, für Konrad Miller war es die letzte Amtshandlung vor dem wohlverdienten Ruhestand, hatten einen mit der Inschrift „Gott segne deine Wege“ versehenen, von Paul Kessler gestifteten Naturstein verlegt und setzten das erneuerte Kreuz ein. Neben Ortsvorsteher Achim Strobel und dem „Kümmerer“ Franz Lämmle vom Arbeitskreis Heimatpflege freuten sich Steinmetz Ewald Fast sowie Ulrich Wirth als Restaurator und nicht zuletzt Lothar Hanser von der Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren als Sponsorin über den gelungenen Abschluss der Umzugsaktion.