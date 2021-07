Sandro Kaibach positioniert sich im unteren Mittelfeld

Der Bad Waldseer Sandro Kaibach ist beim Porsche Carrera Cup im niederländischen Zandvoort auf den Plätzen 19 und 20 gelandet. Nach fünf Rennen belegt der Fahrer vom Team Fach Auto Tech in der Gesamtwertung des Cups damit mit 20 Punkten den 15. Rang.

In diesem Bereich landete Kaibach am vergangenen Wochenende auch bei den freien Trainings. Hierbei sprang für ihn einmal der 16. und einmal der 15. Platz heraus. Allerdings ging es dann im Zeittraining bergab, der Bad Waldseer musste sich mit der 22. und 23. schnellsten Runde begnügen und belegte so in dem Feld mit 29 Fahrern jeweils hintere Startplätze. Immerhin überholte er in den beiden Rennen noch den einen oder anderen Fahrer, sodass er sich auf die Ränge 19 und 20 vorkämpfte. Teamintern war Kaibach damit die Nummer 2. Christopher Zöchling fuhr auf die Plätze neun und zehn, Christof Langer war ganz hinten zu finden. Zum Sieger krönte sich Ayhancan Güven von Phoenix Racing.

Noch drei Rennwochenenden

Im Porsche Carrera Cup stehen noch drei Rennwochenenden aus. Es geht noch an den Nürburgring (6. bis 8. August), an den Sachsenring (1. bis 3. Oktober) und an den Hockenheimring (22. bis 24. Oktober).