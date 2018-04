Sandbienen in der Weitsprunganlage entdeckt

Die Weitsprunganlagen im Döchtbühlstadion sind am Montagmorgen mit schwarzer Folie abgedeckt worden. Wie die SZ in Erfahrung bringen konnte, sollen in den Anlagen sogenannte Sandbienen entdeckt worden sein. Die Tiere sind nur ein paar Millimeter groß. Diese Gattung der Bienen ist nicht gefährlich. Die Sandbienen stehen gleichwohl unter Naturschutz. Anscheinend können die Weitsprunganlagen trotz der Sandbienen weiterhin genutzt werden. Eine Presseanfrage am Montag an die Stadt blieb bis zum Abend unbeantwortet.