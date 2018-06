Sammlervölkle bringt die Fasnet auch in den Wohnpark am Schloss

Dass die Waldseer Fasnet kein Alter kennt, hat der närrische Nachmittag am Montag im Bad Waldseer Wohnpark am Schloss unter Beweis gestellt: Bewohner, Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Angehörige ließen sich im voll besetzten Foyer des Pflegeheims anstecken von Musik und Humor des Sammlervölkles und schunkelten, was das Zeug hielt. Und beim Genuss der traditionellen „Zogenen Küchle“ wurde bei den Senioren gleichzeitig manche Kindheitserinnerung geweckt.

Es war ein fröhlicher Nachmittagsball im bunt dekorierten Foyer des Pflegeheims, wo sich die kostümierten Bewohner eingefunden hatten zu diesem besonderen Programmpunkt im Fasnetsmonat Februar. Die Mitarbeiter übernahmen als fleißige Zwerge mit roten Kappen die Bewirtung der Bewohner von Pflegeheim und Betreutem Wohnen sowie der Gäste der Tagespflege.

Unter Leitung von Ramona und Cindy Miller hatte das Personal ein kleines, fasnetsgerechtes Programm auf die Beine gestellt und brachte dabei unter anderem das Märchen vom Aschenputtel als Humoreske aufbereitet auf die Bühne. Dafür gab’s ebenso reichlichen Beifall wie für den vorausgegangenen Hip-Hop-Tanz einer Mädchen-Gruppe aus Steinach und für das Männerballett von Viktor Kirchgessner, Ortwin Meltzer und Kay Pohl vom Mitarbeiter-Team. Für die passende Akkordeonmusik sorgte Frank Miller. Höhepunkt und Abschluss des nachmittäglichen Balles war der Einzug des Sammlervölkles, das mit seiner fröhlichen Musik zum Mitsingen und Schunkeln einlud. Und das ließen sich die Senioren nicht zwei Mal sagen, denn wie gesagt: Die Waldseer Fasnet kennt kein Alter!