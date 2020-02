Sammeltage stehen wieder an

Das Sammlervölkle aus Bad Waldsee macht sich wieder auf, die Bevölkerung auf dem Land und in der Stadt zu besuchen, um für Kinder zu sammeln. Damit sich die närrischen Häuser auf den Besuch der Sammler einrichten können, möchte der Sammlerrat nachfolgend die einzelnen Touren mit den jeweiligen Tourenführern bekannt geben.

Wenn jemand wegen des Besuchs des Sammlervölkles bestimmte Wünsche hat, sei eine direkte Absprache mit den zuständigen Tourenführern möglich. Die Sammler werden laut Pressemitteilung am Gumpigen Donnerstag nach dem Umzug, sowie beim Wächsebrauch nach der Schulstürmung mit Wurst und Wecken beschenkt und beim Kinderball am Fasnetsdienstag bewirtet. Ebenso werden die Kindergartenkinder am Mittwoch vom Sammlervölkle besucht und beschenkt. Ab Samstag heißt es also wieder: „Wer en reachta Narr will sei, der langt au in sein Beutel nei!“

Touren und Termine

Folgende Touren und Termine wurden festgelegt: Samstag, 15. Februar, Tour 1: Eschle mit Drosselweg und Fasanenweg (Tourenführer: Myriam Müller, Erwin Linder); Tour 2: Möserweg, Schützenstraße, Marderweg Vogelsiedlung (Tourenführer: Petra Bisle, Timo Abler); Tour 3: Kalkofen und Frauenberg (Tourenführer: Sigrid Schmidinger, Andrea Meier); Tour 4: Unterurbacher Weg (Tourenführer: Anja Blaser, Michael Baumeister); Tour 5: Ballenmoos (Tourenführer: Steffi Fischer, Tobias Forcher).

Montag, 17. Februar, Tour 1: Lindele, Rädlesbach, Biberacher Straße, Bahnhofstraße, Am Hofgarten (Tourenführer: Sigi Schmidinger, Manfred Kucharowics); Tour 2: Steinenberger Straße, Schillerstraße, Hölderlinweg, Richthofenstraße, Akazienweg, Wasserstall, Reichertshaus, Hifringen, Kohaus, Schellenberg, Englerts, Meisterberg, Buchenweg, Grüner Weg (Tourenführer: Ulrike Becker, Andreas Hepp); Tour 3: Steinach (Tourenführer: Eva Heusohn-Linder, Sandra Scheel); Tour 4: Haslanden, Schlupfen, Eichenstegen, Steinenberg, Aspen, Michelberg, Mattenhaus, nachmittags Alco Süd, Frauenberg IV (Tourenführer: Claudia Maucher); Tour 5: Ballenmoos, Frauenberg I, II, III (Tourenführer: Anja Blaser, Stefan Kessler).

Dienstag, 18. Februar, Tour 1: Haisterkirch, Osterhofen, Hittelkofen, Hittisweiler (Tourenführer: Andrea Meier, Christoph Mayer, Manfred Kucharowics); Tour 2: Gaisbeuren (Tourenführer: Tobias Forcher); Tour 3: Industriegebiet, Gartenstadt (Tourenführer: Sigrid Schmidinger, Steffi Fischer); Tour 4: Traditionstour, Heurenbach, Dinnenried, Seeden, Arisheim, Wolpertsheim, Atzenreute (Tourenführer: Ingrid Kraus, Tom Nagy).

Besuch der Kindergärten

Mittwoch, 19. Februar, Besuch der Kindergärten, Tour 1: Eugen-Bolz, St. Paul, Gut-Betha, Haisterkirch, Eschle (Tourenführer: Joachim Beddig); Tour 2: St. Martin, Evanglischer Kindergarten, Michelwinnaden, Gaisbeuren (Tourenführer: Timo Abler).

Donnerstag, 20. Februar, Innenstadt, Tour 1: Muschgaystraße, Friedhofstraße, Entenmoos (Tourenführer: Petra Bisle, Daniela Karg, Dieter Stärk); Tour 2: Innenstadt rechts (Tourenführer: Christoph Mayer, Timo Abler); Tour 3: Innenstadt links (Tourenführer: Eva Heusohn-Linder, Miryam Müller); Tour 4: Scherbenweiler; Kurgebiet (Tourenführer: Ingrid Kraus, Michael Baumeister); Tour 5: Innenstadt um den Stock: Kreissparkasse, Spital (Tourenführer: Andreas Hepp).