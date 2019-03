Saluvet errichtet ein modernes Verwaltungsgebäude

Im Rahmen des Projektes „Standort 2020“ errichtet das Waldseer Unternehmen Saluvet seit Anfang März ein neues Verwaltungsgebäude mit großem Konferenzraum und Cafeteria, das im Herbst kommenden Jahres bezogen werden soll. Durch den Ankauf eines benachbarten Grundstückes kann der Hersteller biologischer Tierarzneimittel auch sein Außengelände neu gestalten. Geplant sind die Anlage eines Kräuter- und Heilpflanzengartens sowie 80 Parkplätze. Die Investitionssumme für den Neubau beträgt nach Firmenangaben fünf bis sechs Millionen Euro.

„Wir freuen uns, dass wir dieses Bauprojekt im Jubiläumsjahr in Angriff nehmen können, zumal wir im bisherigen Bürogebäude so eng beieinander sitzen wie die Hühner auf der Stange“, beschrieb Geschäftsführer Volker Schwarz scherzhaft, dass das bisherige Verwaltungsgebäude von Saluvet an der Stahlstraße 5 aus allen Nähten platzt. „Was Saluvet ausmacht, können wir mit diesem Neubau erlebbar machen“, unterstrich Geschäftsführerin Sandra Graf-Schiller bei einem Rundgang über die eindrucksvolle Großbaustelle im Industriegebiet Nord.

Möglich wurde dieses Bauvorhaben durch den Ankauf des ehemaligen Firmengeländes von Ess. Saluvet erwarb ein Drittel der Fläche vom Insolvenzverwalter. „Dadurch sind wir in der glücklichen Lage, unseren Standort weiter abrunden zu können und entsprechend modern und zukunftsweisend zu gestalten“, erläuterte Schwarz. Insgesamt umfasst das Firmengelände jetzt eine 2,6 Hektar große Fläche – das entspricht ungefähr der Größe von knapp vier Fußballfeldern. Der Zugang zum Unternehmen erfolgt nach Bezug des Neubaus im September 2020 über die Steinstraße 33.

Herzstück des aktuellen Bauprojektes ist ein barrierefrei erreichbares, zweigeschossiges Gebäude, das eine bauliche Verbindung mit dem bestehenden Bürotrakt haben wird. Der in Massivbauweise errichtete Neubau, der später um eine weitere Etage aufgestockt werden kann, soll laut Graf-Schiller nicht nur eine bessere Betreuung der Besuchergruppen ermöglichen. Das Gebäude biete auch der jüngst aus der Taufe gehobenen, firmeneigenen Akademie (die SZ berichtete) ansprechende Seminarräume und den Beschäftigten Büros und Besprechungsräume. Neben Empfang und Foyer findet im Erdgeschoss ein Konferenzraum für 110 Personen sowie eine Cafeteria für bis zu 80 Personen Platz. Dazu kommen insgesamt 42 Büroarbeitsplätze auf zwei Ebenen.

Wie Schwarz und Graf-Schiller erläuterten, füge sich das Bauprojekt gestalterisch „hervorragend“ in die bestehenden Firmenbauten ein, die teilweise bereits erneuert wurden. So war Anfang 2016 das moderne Saluvet-Logistikzentrum auf dem früheren Kiwa-Gelände in Betrieb gegangen, das mehr als vier Millionen Euro gekostet hat. Der aktuelle Neubau ist auf einer Seite abgerundet und korrespondiert damit mit dem runden Pavillon, der durch seine Form und die leuchtenden Farben die Blicke aller Besucher auf sich zieht. Und es passt zum Firmenprofil, dass im Außengelände künftig ein großer Kräuter- und Heilpflanzengarten angelegt wird.

Der alte Verwaltungstrakt wird laut Schwarz nach Bezug des Neubaus modernisiert und soll weiter als Bürogebäude genutzt werden.