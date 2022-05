Saisonstart der Bad Waldseer Tennisjugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am dritten Maiwochenende war Saisonstart für die Jugend der Bad Waldseer Tennisvereine. Dieses Jahr nehmen insgesamt fünf Jugendteams am Spielbetrieb teil.

Die 10 bis 15 Jahre alten Juniorinnen treten in ihrer 2. Saison in der Altersklasse U18 an. Dadurch sind sie sicherlich das mit Abstand jüngste Team in ihrer Gruppe. Der Saisonstart fand beim favorisierten TC Schlier-Unterankenreute statt. Trotz einer sehr guten Mannschaftsleistung unterlagen unsere Mädels nach zum Teil umkämpften Matches mit 1:5. Dennoch konnten alle Spielerinnen technisch sehr gut mithalten. Die noch geringe Erfahrung und Spielpraxis werden sie bestimmt bei den nächsten Spielen aufholen. Es spielten Rike Renz, Johanna Geiger, Annika Pavic und Vanesa Nanaj.

Einen wahren Tenniskrimi lieferten sich die Junioren 2 gegen den TC Weingarten 2. Nach einem 2:2 Zwischenstand nach den Einzeln kam es zum Showdown. In den beiden Doppeln zeigten sie, dass sie gerade bei engen Spielständen Nerven wie Drahtseile haben, sodass sie jeweils im Matchtiebreak gewannen. Unerwartet ist das Team um Finn Frank, Jonathan Home, Timo Ehm und Beat Renz zu einem der Aufstiegsanwärter in der Gruppe geworden. Die Junioren U18 1 sowie die U15 hatten spielfrei.

Höhepunkt war an diesem Wochenende aber sicherlich das allererste Verbandsspiel der Tenniskids im Alter unter neun Jahren. In dieser Altersklasse müssen die Kinder zunächst ihr Geschick mit dem Ball in Laufstaffeln beweisen. Anschließend werden weitere Punkte im Einzel und Doppel im Kleinfeld ausgespielt. Vor zahlreichen Zuschauern traten Emil und Jakub Lämmle, Ben Sieber, Max Overhage sowie Levi und Jona Geiger hochmotiviert gegen die Gegner vom TC Bingen zu ihrem 1. Verbandsspiel an. Souverän gewannen sie alle Staffeln, sowie die Einzel und die beiden Doppel. Begeistert von ihrem großen Matchtag schlossen sie gemeinsam mit ihren Gegnern den Premieretag mit einer leckeren Pizza ab.