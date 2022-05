Saisonstart beim Tennisclub Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 7. Mai fand die offizielle Saisoneröffnung 2022 des TC Bad Waldsee statt. Vereinsvorsitzender Andreas Stapelfeldt und Breitensportwartin Carmen Rost hießen die Vereinsmitglieder zu einem Spaßturnier auf der bestens präparierten Anlage willkommen. In den Wochen zuvor haben zahlreiche Clubmitglieder ganze Arbeit geleistet und die Tennisplätze für die anstehende Spielzeit optimal vorbereitet. So konnte mit einem Turnier in die Saison 2022 gestartet werden. Dabei stand bei den Teilnehmern mehr der Spaß als sportlicher Ehrgeiz im Vordergrund, zumal auch nicht um Sieg oder Platzierung gespielt wurde. Zum Abschluss der Veranstaltung wünschte Vereinsvorsitzender Andreas Stapelfeldt allen Clubmitgliedern eine schöne und verletzungsfreie Spielsaison und dankte den vielen Helfern, die diesen Start ermöglicht haben.